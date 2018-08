Auf dem Wasser steht die Zeit still

Larissa Benz

(MOZ) Beeskow. Einmal in der Woche fährt die MS Schwielochsee von Beeskow aus in Richtung Leißnitz. Dieses Jahr kommen laut Kapitän Manfred Wiedemann wegen der Hitze weniger Gäste.

Maria Morcillo bekommt das Lächeln nicht mehr aus ihrem Gesicht. Die 18-jährige Spanierin sitzt vorne an Deck der MS Schwielochsee und lässt sich den Wind um die Nase wehen: „Ich kenne so etwas aus Spanien nicht“, erzählt sie. Von ihrem Onkel Gabriel Marcillo, den sie gerade in Kummerow besucht, erfährt sie mehr über die Landschaft und die Region. „Hier ist alles so friedlich“, stellt sie fest und zeigt auf das Schilf und die Seerosen in der Spree.

Knapp 25 Fahrgäste haben an diesem Nachmittag auf dem Schiff Platz genommen, um sich von Kapitän Manfred Wiedemann von Beeskow aus in Richtung Leißnitzsee schippern zu lassen. Der gebürtige Sachse bietet seit 25 Jahren Fahrten mit seinem Motorschiff rund um den Schwielochsee an.

Diese Saison laufe das Geschäft für ihn recht zäh wegen der Hitze, erzählt er: „Da wollen die Leute nicht unbedingt zwei Stunden auf dem Schiff sitzen.“ 25 Fahrgäste seien dann schon ein guter Schnitt, theoretisch können 100 Personen bei ihm mitfahren.

Wegen der Trockenheit sei auch der Pegelstand der Spree sehr gering: „Ich muss hier mit zwei km/h langsamer als sonst fahren“, sagt Wiedemann. Statt 10 km/h zeigt der Geschwindigkeitsmesser nur 8 km/h an. Täglich frage er telefonisch die Pegelstände ab. Ausfallen musste bis jetzt aber noch keine Fahrt deswegen, versichert er.

Neben Urlaubern aus Spanien, der Lüneburger Heide und dem Erzgebirge ist auch eine Familie aus Beeskow an Bord. „Wir haben damit der Uroma einen Wunsch erfüllt“, erzählt Lisa Ziche. Mit vier Generationen ist die Familie auf der Fahrt dabei. Als Beeskower sei es schön, auch mal die Perspektive zu wechseln, erzählt Lisa Ziche: „Man kommt ja schon immer wieder an der Spree vorbei, aber vom Wasser aus sieht alles ganz anders aus.“

Im Inneren des Schiffs taucht der Gast in die Vergangenheit ab: Marineblaue Sitze, gehäkelte weiße Tischdecken und eine Holzuhr in Ankerform erzählen aus einer anderen Zeit. Der Stress der digitalen Welt verzieht sich hier ganz schnell.

Während der zweistündigen Fahrt, die vorbei an Kummerow in Richtung Leißnitz und wieder zurück nach Beeskow führt, kreuzen viele Motorboote und Paddler den Weg. Freundlich winkt man sich zu, an der Personenfähre in Leißnitz vorbei lässt Wiedemann ein Hupsignal erklingen: „Man kennt sich hier natürlich nach so einer langen Zeit“, sagt der Kapitän.

Die Strecke von Beeskow aus findet er landschaftlich besonders reizvoll, weil sich die Spree immer weiter öffne. „Für Naturbegeisterte ist das schon toll hier.“ Manchmal sehe man sogar Graureiher, auch Störche hat er schon öfter beobachtet. An diesem Nachmittag sieht man besonders viele Schwäne die Spree entlang schwimmen.

Kurz bevor das Schiff wieder in Beeskow anlegt, gerät die Spanierin Maria Morcillo noch einmal ins Schwärmen: „Ich glaube, ich will hier später mal wohnen.“