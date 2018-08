Federleichtes Schwergewicht

Neuruppin Das ist schon zum Schnalzen mit der Zunge, wenn Fußballtorwart Ruslan Yefanov abhebt, um den Ball abzuwehren. Am Freitag streckte sich der schmalschultrige Hüne auf der Sportanlage des SV Union Neuruppin im Training und kam doch glatt selbst noch an Schüsse, die im Dreiangel eingeschlagen wären. 1,94 Meter groß – wenn er sich lang macht, sind das gefühlte vier Meter. Wow.

Yefanov sucht einen Verein in Deutschland und bringt eine Vita mit, die aufhorchen lässt: Ausgebildet bei Schachtar Donezk, eingesetzt in den Junioren-Nationalmannschaften der Ukraine, zwischen den Pfosten in der Youth-Liga der Champions-League, 22 Jahre und hungrig auf europäischen Fußball. Beim Neuruppiner Ruslan Wiese kam der Keeper jetzt unter. Beide kennen sich auf privater Basis. Der ehemalige Erfolgstrainer vom Lindower SV (Kreismeister und Pokalsieger) engagiert sich für den Ukrainer und will ihm den Weg ebnen, um Fuß zu fassen. „Am liebsten auf professioneller Ebene soll er spielen und trainieren“, sagt Wiese. „Entscheidend ist, dass das Gesamtpaket stimmt und er hier davon leben kann.“

Beim Brandenburgligisten MSV Neuruppin trainiert der 80-Kilogramm-Mann zwar mit. Aber die Qualität des Jugend-Nationalspielers ist höher anzusiedeln. Kontakte zu Dritt-, Viert- und Fünftligisten sollen in diesen Tagen geknüpft werden. Jedoch sind die Kaderplanungen in den Vereinen weitgehend abgeschlossen. Einen weiteren Torwart zu binden, dazu reicht oft die Schatulle nicht. Zudem stehen die anvisierten Vereine kurz vor dem Saisonstart oder dieser liegt schon hinter ihnen. In der Regionalliga steht bereits der dritte Spieltag an, in der Oberliga der zweite. Die optimale Offerte flatterte dem blonden Mann noch nicht auf den Tisch, ein paar „heiße Eisen“ hat er dennoch im Feuer, ließ sich sein Berater nicht in die Karten schauen.

In einer Stadt bei Kiew studiert er Sport im letzten Jahr, kann aber das Studium unterbrechen. Seinen auslaufenden Vertrag bei Schachtar Donezk hatte der Sportstudent in diesem Jahr nicht mehr verlängert. Er will unbedingt in Mittel- oder Westeuropa kicken und sich vorerst aus der Heimat verabschieden. Wiese: „Ruslan wäre sofort spielberechtigt, er ist frei.“