Hilfsbereiter Radfahrer stirbt nach Zusammenbruch

Flecken Zechlin Ein 64-Jähriger ist am Donnerstag plötzlich verstorben. Vier Mitglieder einer Pfadfindergruppe waren auf dem Radweg zwischen Flecken Zechlin und Zempow unterwegs. Da das Quartett den Weg nicht wusste, hielt es den gerade vorbeiradelnden Mann an und fragte ihn um Rat. Wie die Polizei mitteilte, blickten alle fünf gemeinsam auf die Landkarte, als der 64-Jährige plötzlich zusammenbrach. Die Pfadfinder leisteten umgehend erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen. Alle Versuche, ihn zu reanimieren, blieben jedoch erfolglos. Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Mann verstarb noch an Ort und Stelle.