Als Exot in der Elternzeit

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Ein Jahr hat er sich Zeit genommen für seinen kleinen Sohn Matteo. Am Dienstag endet für Chris Mattias die Elternzeit. Dann steigt er wieder in seinen Beruf ein – mit einem weinenden und einem lachenden Auge.

Quietschvergnügt sitzt der kleine Mann auf seinem Spielteppich und schaut neugierig auf die Kamera der MOZ-Redakteurin. Vor dem Mittagsschlaf hat er noch einen Fototermin – Matteo, 1 Jahr und zwei Monate. Mit seinem Papa Chris. Mit ihm hat er in den vergangenen zwölf Monaten viel Zeit verbracht. Die beiden haben eine innige Bindung. Das spürt man und sieht es auf dem Foto. Das ist dank Mama Silvana Mattias schnell im Kasten. Dann wird es Zeit für den Kleinen. Mittagsschlaf. Erst protestiert er noch lautstark, doch dann verstummt das Weinen und er wähnt sich im Reich der Träume.

Solche Momente genießt Chris Mattias. Schon bald tauscht er seinen Vater-Sohn-Alltag gegen den des Berufstätigen. Nach einem Jahr steigt der 28-Jährige wieder als Straßenwärter beim Landesbetrieb Straßenwesen ein. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit, obwohl ich die Zeit mit Matteo sehr genossen habe“, sagt Chris Mattias im MOZ-Gespräch. Das Babyphone liegt auf dem Tisch. Matteo schläft.

Nachdem für seine Frau Silvana der achtwöchige Mutterschutz vorbei war und sie wieder arbeiten ging, übernahm ihr Mann das Zepter. Etwas, was noch sehr selten vorkommt. Es sei die Idee seiner Frau gewesen, sagt er. Väter hätten doch das gleiche Recht wie die Mütter, ist die 38-Jährige der Meinung. Nach dem Antragsprozedere bei der Elterngeldstelle des Landkreises informierte Chris Mattias seinen Arbeitgeber. Seine Kollegen seien begeistert gewesen. Dass er im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, gereicht ihm dabei zum Vorteil. „Mein Arbeitsverhältnis ruht. Die Stelle wurde für ein Jahr befristet ausgeschrieben. Am 14. August kann ich ganz normal wieder einsteigen“, erzählt er. Dadurch fiel ihm die Entscheidung, für ein Jahr auszusteigen und weniger Geld in Kauf zu nehmen, im Vergleich zu anderen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, leichter. Natürlich sei es auch für sie eine finanzielle Frage gewesen. 68 Prozent des letzten Nettoverdienstes gibt es als Elterngeld. Da musste sich auch die junge Familie einschränken. Doch das sei es ihnen wert gewesen. „Dieses erste intensive Jahr bekommt man nicht wieder“, weiß Silvana Mattias aus ihrer Zeit mit den ersten zwei Kindern Kassia (20) und Paul (13).

Angst hat Chris Mattias vor der Aufgabe nicht gehabt. Eher Respekt. Er vertraute auf die Erfahrungen mit seiner jüngeren Schwester Hannah (15), war optimistisch und hatte den Halt der Familie. „Mit der Zeit bin ich in die Rolle reingewachsen“, so Chris Mattias. Nur einmal, zu Beginn, musste er seine Frau um Hilfe bitten. Matteo hatte sich eingemacht. „Und das von Kopf bis Fuß“, erinnert sich der 28-Jährige. „Ich wusste nicht, wie ich den Body aufkriege und ihn Matteo über den Kopf ziehen sollte“, lacht er heute darüber. Ansonsten habe sich alles ergeben, meint er im Rückblick auf die viel zu schnell vergangene Zeit. In der war er auch für Matteos älteren Bruder, Paul, da. Mit dem 13-Jährigen hat er Hausaufgaben erledigt, hat den Hausputz übernommen. „Nur das Bügeln nicht“, sagt er schmunzelnd.

Wenn er ab Dienstag wieder mit seinen Kollegen unterwegs ist, dann wird er sich an den einen oder anderen einmaligen Moment mit Matteo erinnern. Etwa an die Zeit, als er begann, sich auf den Bauch zu drehen. Oder als er das erste Mal Brei vom Löffel gegessen hat. Und an das erste Wort – „Papap“. Natürlich an den ersten Zahn, auf den alle lange warten mussten. Der kam erst eine Woche vor dem ersten Geburtstag. Oder an die Besuche bei der Kinderärztin. „Dort bin ich richtig gut aufgenommen worden“, ist er dem Team von Ärztin Silke Klavehn dankbar. „Er ist dort wie ein Exot behandelt worden“, ergänzt Silvana Mattias und unterstreicht damit die besondere Rolle, die er eingenommen hat. Dass dem so war, hat er oft erfahren. Sei es in der Apotheke, wo er immer mit „Ach, da ist ja der junge Papa mit dem Sohn“ begrüßt wird oder in der Krabbelgruppe, die er als einziger Papa besucht hat.

Inzwischen geht Matteo in den Evangelischen Kindergarten, zur Eingewöhnung. Er habe sich schnell daran gewöhnt. Er als Vater nicht, gesteht Mattias. Doch die Gewissheit, dass er dort gut aufgehoben ist, mache es leichter, loszulassen. Das Babyphone ist ruhig. Den Eltern wird bewusst, dass ein neuer Lebensabschnitt für Matteo begonnen hat. „Doch wir sind in der glücklichen Lage, ihn ganz behutsam daran zu gewöhnen“, so Chris Mattias. Dank seiner Erzieherin Angela Kufeld und der Familie, sowohl seiner als auch ihrer.