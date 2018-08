62-Jähriger fährt in Stauende vor dem Dreieck Oranienburg

Anja Hamm

Overhavel (MOZ) Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat am Freitagnachmittag auf dem nördlichen Berliner Ring für einen langen Stau gesorgt. Ein 62-Jähriger war zwischen Anschlussstelle Oberkrämer und Dreieck Oranienburg im Baustellenbereich in ein Stauende gefahren, teilte die Autobahnpolizei Walsleben am Freitag mit. Dabei hatte der Wagen zwei Pkw zusammengeschoben. Die 58- und 41-jährigen Insassen der betroffenen Pkw wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrspuren Richtung Frankfurt (Oder) blieben bis 17 Uhrgesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über den Standstreifen.