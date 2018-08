1911 herrschte in der Region eine große Dürre

Henriette Brendler

Fürstenwalde Alle fünf Jahre feiert Fürstenwalde das Waldfest. Am 26. August wird an der Pintsch-Brücke zur 5. Ausgabe eingeladen. Bis dahin erzählt die MOZ in Zusammenarbeit mit dem Museum in einer Serie historische Begebenheiten rund um den Forst. Heute: Waldbrände und trockene Sommer.

Von einem Rekord-Sommer 2018 sprechen die Meteorologen. Für die märkischen Wälder ist die monatelange Trockenheit eine Gefahr: Ein Funken genügt, um verheerende Waldbrände auszulösen. In den Chroniken und historischen Tageszeitungen der Stadt finden sich zahlreiche Geschichten von Großbränden. 1757 und 1818 richteten Feuersbrünste in der Kleinen Heide großen Schaden an. Im erstgenannten Jahr verbrannte am Weißen Berg in der Nähe der Großen Tränke eine Fläche von 1000 Schritten Länge und 500 Schritten Breite. Außerdem fielen rund 80 Klafter Holz den Flammen zum Opfer.

In den Sommermonaten waren meist Hitze und die regenarme Witterung an den Waldbränden schuld. Zu diesen Jahren zählen beispielsweise 1896, 1905 und 1911. Besonders der Sommer 1911 ging als einer der trockensten in die Geschichte ein. Damals wurde die Region von einer großen Dürre heimgesucht. Das bedrohte nicht nur die Feldfrüchte, sondern auch Bäume und Sträucher. Laut Zeitung verdorrten auch im Stadtpark reihenweise die Pflanzen. Am 31. Juli 1911 brach schließlich mittags ein Großbrand in der Königlichen Forst bei Hangelsberg aus. Innerhalb kürzester Zeit standen 550 Morgen Land in Flammen, darunter auch ein Teil des städtischen Waldes.

„Unsere freiwillige Feuerwehr, sowie die Wehren der Dörfer Jänickendorf, Neuendorf, Alt-Buchhorst usw. waren schnell zur Stelle und arbeiteten fieberhaft, um den Brand einzudämmen. Aber alles ausheben von Gräben, die Bekämpfung des Feuers durch Sandmassen (…) konnten bei der entsetzlichen Trockenheit dem verheerenden Element keinen Einhalt gebieten; machtlos stand der Mensch der entfesselten Naturgewalt gegenüber“, schreibt die Lokalzeitung am 1. August 1911.

Erst in den späten Abendstunden konnte der Großbrand unter Kontrolle gebracht werden. Über Nacht wurde dann ein Wachdienst eingerichtet, um die immer wieder auflodernden Brandherde zu löschen. „Bei der klaren Luft konnte man die kolossalen Rauchsäulen, die von dem Brandplatz aufstiegen, weithin bemerken, und selbst geübten Entfernungsschätzern schien die Unglücksstätte weit näher zu liegen, als das in Wirklichkeit der Fall war“, heißt es in der Zeitung.

Viele schaulustige Fürstenwalder wollten sich dieses grausig-schöne Schauspiel nicht entgehen lassen. Wie der Zeitung zu entnehmen ist, traten große Gruppen Neugieriger unverzüglich die Wanderung in Richtung Hangelsberg an. Es war aber doch gar zu weit, und ermattet, einen Riesendurst als einzige Errungenschaft mitbringend, kehrte die Mehrzahl auf halbem Wege um und begab sich nach Hause“, schreibt das Blatt.

Welche weitreichenden Folgen die Waldbrände nach sich ziehen konnten, zeigt ein Zeitungsartikel vom 12. Dezember 1902: „21 000 Morgen Land und keine Weihnachtsbäume“, titelte die Lokalzeitung. Der Hintergrund: Durch einen Waldbrand im Frühjahr war ein Großteil des jungen Tannenbestandes, der für das Weihnachtsgeschäft vorgesehen war, vernichtet worden. Laut Zeitung hatte der Funkenauswurf einer Lokomotive das Feuer verursacht. Wie die Stadt mitteilte, gab es zwar im Forst noch einige Tannen, die seien aber als Weihnachtsbäume nicht geeignet, „weil sie auf dem feuchten Boden des Beerenbusches zu stark wachsen und die einzelnen Etagen darum zu weit auseinander stehen“.