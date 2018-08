Der Eiche Leid, der Staude Freud’

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Die anhaltende Trockenheit geht auch an den teilweise mehrere hundert Jahre alten Bäumen im Schlosspark Neuhardenberg nicht spurlos vorbei. Soeben wurden neue Wasserrohre für die Sprinkleranlage verlegt, um die Pflanzen samt Rasen mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Die alten Pappeln im Park werfen ihre Rinde ab. Große Stücken Baumhaut sind das, die den Pflanzen ihr einzigartiges, geflecktes Rindenmuster verleihen. „Das meiste haben wir schon weggeräumt, aber es kommen immer neue Stücken nach“, sagt Uwe Klamandt, Chefgärtner im Schlosspark Neuhardenberg. Das Abwerfen der Rinde sei nichts Ungewöhnliches, es wiederhole sich jedes Jahr. Allerdings sei jetzt – aufgrund der anhaltenden Trockenheit – merkbar mehr davon herunter gekommen als gewöhnlich.

Auch zwei Eichen haben unter dem Wetter gelitten. „Durch die Trockenheit wird bei der Eiche das Holz spröde. Zu trockene Äste schmeißt der Baum dann einfach ab, in Sekundenschnelle“, berichtet Klamandt. Seine Gärtner-Kollegen und er haben solche Äste bereits aufgesammelt. Auch kleine, schon vergilbte Eicheln säumen den Rasen unter den Eichen. Wichtig sei es, gerade durch den Spaziergängerverkehr im Park, bestimmte Bäume im Auge zu behalten, gegebenenfalls Äste abzusägen, bevor sie unkontrolliert herunterfallen und dadurch zur Gefahr werden. Klamandt bewundert, dass Platanen ein großes Wundheilungsvermögen besitzen: „Nach circa zwei Jahren schließen sich offene Stellen wie von Zauberhand.“

Um die Versorgung mit Wasser für den Park – vor allem für den Bereich hinter dem Schloss und der Orangerie – zu gewährleisten, wurde zur Zeit der Schlossrenovierung eine 70 Kubikmeter große Zisterne eingebaut. Etwa zwei Kilometer lang ist das gesamte Rohrssystem unter Tage. „Zwei Sprinkler konnte man bedienen, wenn ein dritter eingeschaltet wurde, ging die Pumpe aus“, erinnert sich Klamandt. Vor 15 Jahren wurde deshalb eine Regenanlage installiert, für die das alte System gekappt und ein zehn Meter tiefer Brunnen gebaut wurde. Von dort aus wird das Wasser nach oben ins System gepumpt. „Das Wasser läuft in den Schlossgraben und von dort wiederum in den Hauptteich, jahrein, jahraus“, erklärt der Chefgärtner. Das ist nötig, da sich der Schlossteich oberhalb des Grundwasserspiegels befindet. Selbst diese Pumpe, so der Gärtner, steigt bei spätestens dem achten Sprinkler aus, sodass sie ertüchtigt werden oder durch eine zweite unterstützt werden müsste. „Zwei Pumpen auf ein System bringen mehr Wasser. Das war schon länger geplant, aber jetzt durch die Hitze ist es stärker ins Bewusstsein gerückt“, sagt der Pflanzenpfleger. Die Sprinkler sind teilweise im Boden verankert, andere lassen sich umstellen. Klamandt weiß, dass das Bewässern nachts und in den Morgenstunden am effektivsten ist. „Sonst riskiert man auch einen Brenneffekt.“ Circa drei Kubikmeter Wasser wird durch die nächtliche Beregnung verbraucht. Zu Zeiten der Parkgestalter Lenné und Fürst von Pückler-Muskau hat man sich weniger ums Grün bemüht. „Da sah es hier wilder und auch mal vertrocknet aus“, sagt Klamandt.

Etwas versteckt, im Hausgarten des Schlosses, gedeihen neben Kürbissen, Kräutern, Tomaten und Pfirsichen auch Früchte, die in wärmeren Gefilden zu Hause sind. Zwei Bananenstauden tragen derzeit faustgroße, grünliche Früchte. Ihnen bekommt der diesjährige Sommer offenbar gut – vielleicht bringen sie es auf essbare Größe.