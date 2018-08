Reform auf Kosten der Patienten

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Das Innenministerium will die gesetzliche Hilfsfrist binnen derer ein Rettungswagen eintreffen muss, neu definieren. Dagegen regt sich in Frankfurt Widerstand. Das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen fürchtet, dass daraus Nachteile für Notfallpatienten entstehen.

Im Ernstfall geht es um Sekunden. Bei Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall oder bei einem schweren Unfall entscheidet das schnelle Eintreffen des Notarztes über Leben und Tod. Vor allem, wenn das Herz aussetzt, ist die Zeit knapp. „Mit jeder Minute, in der keine Reanimation stattfindet, sinken die Überlebenschancen um zehn Prozent“, bringt es der Frankfurter Amtsarzt Oliver Fahron auf den Punkt.

Aus diesem Grund ist die Zeit, binnen derer ein Rettungswagen am Ort des Geschehens sein muss, gesetzlich geregelt. In Brandenburg beträgt sie 15 Minuten ab Eingang der Notfallmeldung, also wenn der Disponent in der Leitstelle den Hörer abnimmt. Vorgeschrieben ist auch, dass diese Hilfsfrist in 95 Prozent aller Fälle eingehalten werden muss. In Frankfurt lag die Quote im vergangenen Jahr bei 98 Prozent. „Unser Anspruch ist es, unter 10 Minuten zu bleiben und das erreichen wir auch in 80 Prozent der Fäle“, sagt Helmut Otto, Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen.

Umso größer sein Ärger über die geplante Neudefinition der Hilfsfrist. Die entsprechende Gesetztesnovelle wurde vor der Sommerpause in die Ausschüsse des Landtages überwiesen. Laut dieser soll die Frist künftig nicht mehr mit Eingang des Anrufs beginnen, sondern erst, wenn der Rettungswagen der Auftrag zum Ausrücken erteilt wurde. Doch bis es so weit ist, können gut und gerne zwei Minuten vergehen. „Wir reden also von bis zu 40 Prozent weniger Überlebenschancen“, betont Oliver Fahron.

„Für den Bürger beginnt die Hilfsfrist, sobald er den Notruf absetzt“, sagt Wolfgang Welenga, Chef des Stadtfeuerwehrverbandes. Von der Neuregelung befürchtet er enorme Nachteile für die Notfallpatienten. Denn Brandenburg würde in diesem Fall zum Schlusslicht unter den Bundesländern. Das sei auch ein Schlag ins Gesicht aller Ersthelfer. „Wir bauen vor Ort ehrenamtliche Strukturen auf, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens zu überbrücken, und die Landesregierung denkt über eine Verlängerung nach“, sagt Wolfgang Welenga kopfschüttelnd.

„Die Diskussion um die Hilfsfrist wird schon seit Jahren geführt“, sagt Helmut Otto und kritisiert, dass der Beginn der Hilfsfrist bereits in der Landesrettungsdienstverordnung von 2011 vom Eingang der Notfallmeldung auf die Alarmierung des Rettungswagens durch den Disponenten verlagert wurde. „Für uns gilt nicht die Verordnung, sondern nur das Gesetz“, stellt Helmut Otto für Frankfurt klar, alles andere sei statistische Schönfärberei. Schlimmstenfalls könne der Zeitgewinn dazu führen, dass in den Städten, die das Soll über erfüllen, Personal und Technik abgebaut würden. Daher spreche sich die Stadt Frankfurt auch klar gegen eine Neudefinition der Hilfsfrist aus. Mögliche Alternative sei eine zweigeteilte Lösung, mit unterschiedlichen Fristen für den dicht besiedelten und den ländlichen Raum.

Eine Position, die in ähnlicher Weise auch vom Städte- und Gemeindebund vertreten wird. Der Landkreistag hingegen begrüßt die geplante Gesetzesänderung. Auch weil es den Landkreisen hilft, die Probleme damit haben die vorgegebene Frist von 15 Minuten einzuhalten.