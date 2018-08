Blumenladen mit besonderem Ambiente

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) In der Seeallee gibt es einen neuen Blumenladen. Ramona Rudolph aus Groß Lindow bietet dort Blumen und Pflanzen an. „Wanda am See“ heißt das neue Geschäft. Mit diesem Namen hat es eine ganz besondere Bewandtnis.

Wanda. Da war doch was? Richtig, die Fußball-Weltmeisterschaft. Der Name Wanda war dort während der Spiele gefühlt alle fünf Minuten auf den Werbebanden zu sehen. Und kaum jemand wusste, was es damit auf sich hat. Inzwischen wissen wir: Wanda ist der Name eines weltweit agierenden chinesischen Konzerns. Weltweit – das kann natürlich auch Müllrose sein. Mit dem Riesenkonzern aus dem Reich der Mitte hat der Name des neuen Müllroser Blumenladens aber absolut gar nichts zu tun.

„Wanda am See“ – die eine Hälfte des Namens ist klar. Der Laden befindet sich direkt am See, an der Seepromenade. Und Wanda? „Das ist meine Omi“, erklärt Ramona Rudolph lächelnd. Die sie sehr geliebt habe. Und deshalb hat sie nach ihr nicht nur den Laden benannt. Wanda ist im Geschäft auch allgegenwärtig: auf einer großen Fotografie, mit einem Kleid und mit Schuhen, überhaupt mit der ganzen Deko. Denn das Ambiente im Geschäft ist ein besonderes: Die Einrichtung strahlt Gemütlichkeit aus, ein Sofa lädt zum Sitzen ein, die ganze Dekoration ist sehr geschmackvoll. Und selbst gemacht. Von der Chefin nämlich. Diese hat ganz offensichtlich ein Händchen fürs Dekorieren. Und wer ein solches hat, der bindet auch besonders schöne und geschmackvolle Blumensträuße.

Wer Ramona Rudolph zum ersten Mal begegnet, spürt sofort: Diese Frau lebt für ihren Beruf und ihren Laden. „Ich bin total glücklich, dass ich wieder arbeiten kann“, bestätigt sie, „Blumen und Pflanzen sind meine Leidenschaft.“ Bis 2014 hatte sie das Blumengeschäft „Der kleine Blumenladen“ in Groß Lindow, zehn Jahre lang, war danach nur noch unregelmäßig berufstätig, aus gesundheitlichen Gründen. „Meine Arbeit hat mir immer gefehlt. Ich bin gern kreativ tätig – binde gern schöne Blumensträuße, setze dafür meine eigenen Ideen um.“

Dabei sind die sympathische Frau und ihr Lebenspartner Torsten Kieschke – er ist der Mieter des Ladens, also der eigentliche Inhaber – wirklich per glücklichem Zufall zu dem Geschäft in bester Müllroser Lage gekommen. „Wir waren am 19. Juni im Hotel ,Kaisermühle‘ in Müllrose essen. Dessen Geschäftsführerin Constanze Mikeska hat uns im Gespräch gefragt, ob wir nicht in Müllrose ein Blumengeschäft eröffnen wollen. Und sie sagte uns auch gleich, dass hier ein Geschäft leersteht“, erzählt Torsten Kieschke. Von da an sei alles sehr schnell gegangen: „Der Vermieter hat uns sehr unterstützt, das Amt Schlaubetal auch, wir haben uns einfach willkommen gefühlt.“ Schon am 1. August konnten Ramona Rudolph, die den Laden als seine Angestellte leitet, und er eröffnen. Und die Müllroser freuten sich über die Neueröffnung, kamen gratulieren und brachten sogar Geschenke vorbei. „Die Resonanz ist von Anfang an sehr gut“, erzählt Ramona Rudolph, „die ersten Tage waren wirklich toll.“

Seit dieser Woche ist der Blumenladen auch von außen als solcher zu erkennen. Markisen wurden angebracht, Pflanzen vor dem Geschäft platziert. „Blumen können Sie an jeder Ecke kaufen – bei ,Wanda am See‘ bekommen Sie das Besondere“, wirbt Torsten Kieschke, „als Geschenk, für Familienfeiern, für besondere Anlässe.“ Sie seien „von den Müllrosern wunderbar aufgenommen worden“, bedankt sich Ramona Rudolph. Und dann verrät sie, was sie am liebsten macht: „Weihnachtsausstellungen“. Da kann ja die Vorfreude schon mal beginnen.