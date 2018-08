Zustimmung und Ablehnung zum Pflichtjahr

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Bundes-CDU hat dieser Tage ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr vorgeschlagen. Junge Leute müssten sich nach der Schule zwischen einem Jahr bei der Bundeswehr oder in sozialen Einrichtungen entscheiden. Die MOZ hat sich mal umgehört, wie dieser Vorschlag ankommt.

Carola Koppitz würde sich freuen, wenn über ein verpflichtendes Jahr mehr junge Menschen bei ihr mitarbeiten würden. Die Pflegedienstleiterin des Krankenhauses Märkisch-Oderland mit Hauptsitz in Strausberg hat zwar hin und wieder Jugendliche im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei sich, den 2011 mit der Wehrpflicht abgeschafften Zivildienst habe das aber nicht ersetzt. „Wir hatten damals zehn Zivis auf unseren Stationen, im OP-Bereich und in der Rettungsstelle. Das war für die Patienten gut, für uns als Team zur Unterstützung und für die Jugendlichen zur Berufsorientierung.“ Die FSJler seien teilweise 16-Jährige, die nicht mit den Alltagssituationen in einem Krankenhaus klarkämen. „Die wenigsten ziehen dieses Jahr durch. Manchmal gibt es gute Gründe wie ein beginnendes Studium. Viele brechen aber auch ab, weil es nichts für sie ist. Das ist enttäuschend.“ Den Pflichtjahr-Vorschlag begrüßt sie. „Die jungen Leute lernen unter den Patienten, aber auch Mitarbeitern, ganz verschiedene Charaktere kennen, und sie müssen lernen, ihren Platz zu finden. Sie erwerben dadurch soziale Kompetenz“, sagt sie.

Die Stephanus-Stiftung, zu der das Strausberger Seniorenzent-rum Dietrich Bonhoeffer gehört, ist hinsichtlich des Pflichtjahres skeptisch: „Eine Verpflichtung zu sozialer Arbeit finden wir nicht gut“, sagt Sprecher Martin Jeutner. Denn die Zahl der FSJ- und Bundesfreiwilligendienst-Stellen sei bundesweit begrenzt. „Es gibt mehr Bewerber als Plätze.“ Man müsse nur diese Deckelung aufheben und die Stellen finanziell besser ausstatten, dann bräuchte man das Pflichtjahr nicht. „Denn die Bereitschaft bei jungen Menschen, im sozialen Bereich zu arbeiten, ist groß“, sagt er.

Roland Lange, Chef der ProCurand-Seniorenresidenz Am Straussee, ist nicht überzeugt von dem Vorschlag. „Erst reißt man mit dem Wegfall des Zivildienstes Lücken und jetzt will man sie wieder auffüllen.“ Mit Druck oder Verordnungen komme man nicht weiter. Wichtiger sei es, sich um gleichwertige Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung in der Pflege zu kümmern. Eindeutig für das verpflichtende Jahr ist Viola Thürmann. „Wir freuen uns immer über junge Menschen als Unterstützung in der Pflege, vor allem aber in der Betreuung“, sagt die Leiterin des Seniorenzentrums „Am Mühlenberg“. Das Wichtigste für ältere Menschen sei, dass sich jemand mit ihnen beschäftige, ihnen zuhöre. „Über diese Stellen könnten junge Menschen einen guten Einblick in den Altenpfleger-Beruf bekommen, für den man eine gewisse Reife braucht.“

Armin Viert, Chef der Gemeinnützigen Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH, findet den Vorschlag gut, für sein Unternehmen aber schwierig umzusetzen. „Im Rettungsdienst können wir nur Mitarbeiter einsetzen, die einen Führerschein der Klasse C haben und Rettungssanitäter sind. Beide Ausbildungen zusammen dauern etwa acht Monate. Da ist ein Jahr knapp.“ Im Berufsalltag bekomme man aber am Rande mit, wie wichtig soziale Arbeit sei, wenn Leute den Rettungsdienst anrufen, „die eigentlich nichts haben, sondern nur mal mit jemandem sprechen wollten. Da zeigt sich, dass in der Gesellschaft doch einiges im Argen liegt. Von daher würde ich diesen Dienst begrüßen“, sagt Armin Viert.