Alles andere als Massenware

Christopher Braemer

Berlin (MOZ) Dass Berlin so verrückt ist, wie es ist, das liegt vielleicht auch an diesem Klub: ausufernde Montagnächte, Bierdosenschlachten vor improvisierten Theken, trashige Travestie-Shows, Straßenschlachten nach dem Konzert und Demos vor der Party. Das „SO 36“ ist eine Legende der Berliner Nacht. Am Sonnabend genau vor 40 Jahren wurde es geboren. Seitdem durchlebte es Punk und Queer, Hausbesetzungen und Antifa, Gentrifizierung und Konsumterror.

Der Klub hat sich in den vier Jahrzehnten verändert. „Die Luft ist besser geworden, der Sound auch, doch die verrückte Leichtigkeit der 1990er ist verloren gegangen – aber das gilt für ganz Berlin“, sagt Nannette Sleig. Seit den 1990ern regelmäßiger Gast, ist die 49-Jährige heute eng in die Organisation des „Esso“ integriert. Sie kennt den Klub mittlerweile besser als ihr Wohnzimmer. „Das Publikum ist internationaler geworden, wie Berlin, viele Gäste sind aber auch mit uns älter geworden“, sagt Nannette Sleig. „Jetzt kommt die neue Generation, was für eine spannende Mischung sorgt.“

Alles begann am 11. August 1978 in der Oranienstraße. Es war die erste Party, das Mauerbaufestival. Damals war das „Esso“ noch so richtig Punk, Bands wie The Wall oder S.Y.P.H. rockten in dem Untergrundschuppen. Aber weil der Kreuzberger Anarcho-Punk-Szene die Linie des Ladens – Punk, New Wave und Kunst – nicht Punk genug war, ließen sie die Kassen der „Konsumscheiße“ bei einem Konzert von „The Wire“ mitgehen. Die Eigentümer knickten ein und verkauften.

Bis Mitte der 1980er wurde der Laden zu einem etablierten Punk-Schuppen, Bands wie „Die Ärzte“, die Toten Hosen oder Dead Kennedies traten auf. 1983 wurde der Punk-Schuppen von der Bauaufsicht geschlossen, die Mittel für eine Sanierung fehlten. Dann wurde das SO 36 besetzt, das wurde von den Pächtern geduldet. Weil die Konzerte regelmäßig in Straßenschlachten ausarteten, gab esProbleme mit der Polizei.

Heute geht es im SO 36 ziviler zu. Seit 1990 kümmert sich ein Förderverein um den Klub, Organisation und Konzertbetrieb wurden professionalisiert. Der Klub erfindet sich ständig neu: Von Bad-Taste-Parties über Balkan-Feten, Poetry Slams, einem schwul-lesbischen Standardtanzkurs, einer Rollschuhdisko und Nachtflohmärkte inklusive Hartz-IV-Beratungen gibt es alles. Auch wenn sich der Klub verändert hat, geht es den Betreibern nicht vorrangig ums Kommerzielle. „Wir sind keine Konsumscheiße, weil wir Dinge machen, die der kapitalistischen Logik widersprechen – aber trotzdem müssen wir irgendwie überleben“, widerspricht Sleig. Dass im „SO 36“ noch Licht brennt, beweist, dass sie es gelernt haben.

Das SO 36 ist nicht nur wild, sondern auch weltoffen und politisch. Das zeigt auch das sich an orientalische Homosexuelle richtende „Gayhane“ jeden letzten Samstag im Monat. Im seit 20 Jahren stattfindenden „super sexy Kiezbingo“ moderieren die Travestiekünstlerinnen Inge Borg und Gisela Sommer.

Die Existenz des SO 36 steht wie zu Pionierzeiten auf der Kippe. Wegen Beschwerden von Nachbarn wurde vor neun Jahren eine Schallschutzmauer errichtet – sie wird scherzhaft „die Mauer“ genannt. Die dafür erforderlichen Mittel wurden mit Benefizkonzerten, unter anderem von den Toten Hosen, und mit EU-Mitteln finanziert. Wie lange die Party in der Oranienstraße noch weiter geht, das steht in den Sternen. „Bis 2020 läuft unser Mietvertrag – dann sehen wir mal weiter“, sagt Nannette Sleig.