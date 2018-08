Findlingshof lädt zum Feldsteintag ein

Jens Sell

Ruhlsdorf (MOZ) Auf seinem Findlingshof bereitet Kurt Zirwes für den 1. und 2. September den 4. Oberbarnimer Feldsteintag mit identischem Programmablauf vor. „Besonders freue ich mich, dass die Straßenbauer-Innung Braunschweig ihre Wanderausstellung Pflasterhandwerk – Zunft mit Zukunft auf unserem Hof aufbaut und am 1. September um 10 Uhr eröffnet“, sagt der kenntnisreiche Steinsammler. Als umtriebiger Protagonist der Steinbalance hat er auch einen Nestor dieser nervenberuhigenden Übung für den Feldsteintag gewinnen können: Eckhard Sültemeyer. Von ihm wird zunächst 11 Uhr der halbstündige Film „Freude an gelungener Balance“ vorgeführt. 12 Uhr beginnt dann der Workshop zum Thema, also Steine stapeln mit Eckhard Sültemeyer. Über den ganzen Feldsteintag, der bis 20 Uhr geplant ist, können sich Besucher die zahlreichen Kunstobjekte im Skulpturenpark des Findlingshofs anschauen. Sie stammen von Toralf Jäkel, Igor Kaschkurjewitsch, Lutz Kittler, Robert Nagengast und Kurt Zirwes selbst. Er wird mit dem entsprechenden Werkzeug um 14 Uhr auch vorführen, wie man Findlinge spaltet. Und eine Stunde später wird das Steineklopfen von einem ganz anderen Geräusch abgelöst, mehr einem sphärischen, wenn Kurt Zirwes die Besucher am Erlebnis Klangstein teilhaben lässt. Wie unterschiedlich Steine klingen können und wie man auf ihnen Musik machen kann, wird er auch abends ab 19 Uhr am Lagerfeuer zeigen. Denn ganz in der Nähe sind die vier Steinquader einer früheren Grabumrandung beweglich aufgehängt … Eckhard Sültemeyers Film über die Steinbalance ist um 16 Uhr noch einmal zu sehen, und um 17 Uhr gibt es noch einen Workshop im Steinestapeln unter seiner Anleitung. (js)