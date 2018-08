Investitionen jenseits der Schalter

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Sie ist der größte Geldgeber im Kreis: die Sparkasse Barnim. Mit gut einer Million Euro hat das öffentlich-rechtliche Geldhaus 2017 das Gemeinwesen unterstützt und sich damit selbst gesellschaftlich engagiert. Dies geht aus der soeben veröffentlichten „Nutzenbilanz“ hervor.

„Bei Geld hört die Freundschaft auf“, heißt es. Für die Sparkasse Barnim fängt das Vertrauen laut Selbstverständnis genau dort an. Nachdem das Geldinstitut aufgrund von Filialschließungen mit Imageproblemen zu kämpfen hatte, rückt es nun mit der „Nutzenbilanz 2017“ unter dem Motto „Engagement ist einfach“ seine Unterstützung für das Gemeinwesen in den öffentlichen Fokus. Demnach hat die Sparkasse im vorigen Jahr mehr als eine Million Euro an Vereine und Einrichtungen für Projekte, Veranstaltungen und Jubiläen ausgeschüttet.

659 000 Euro hat die Sparkasse als Spenden verteilt. Größter „Profiteur“ war gewissermaßen die eigene Kulturstiftung. Denn 500 000 hat das Haus dieser zugeführt und damit das Stammkapital auf rund 1,7 Millionen Euro erhöht. Die restlichen 159 000 Euro verteilten sich wie folgt: 27 700 Euro für den Bereich Kunst, Kultur und Brauchtumspflege, 33 700 Euro für den Sport, 6400 Euro für Bildung und Wissenschaftsförderung sowie 91 700 Euro für den sozialen Bereich. Für Sponsoring hat die Sparkasse insgesamt 226 900 Euro lockergemacht. Diese flossen in die Bereiche: Wirtschaft 74 000 Euro; Kunst und Kultur 73 000 Euro; Breiten- und Nachwuchssport 65 500 Euro sowie Bildung und Wissenschaft 14 000 Euro. Hinzu kamen gut 96 000 Euro, die als „örtlicher Zweckertrag aus dem PS-Lotteriesparen“ verteilt wurden. Zuwendungen aus den Stiftungserträgen in Höhe von gut 150 000 Euro – die Sparkasse unterhält vier eigene Stiftungen – ergänzten das Engagement.

In den Genuss von Förderungen kamen 2017 so beispielsweise der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der „Welttag des Buches“, der Bärchen-Cup des SSV Lok Bernau, die neue Dauerausstellung im Kloster Chorin, „Jazz in E.“ sowie zahlreiche Vereine. Vom Fördervereins des Zoos bis zum Hospiz-Verein. Von ungefähr kommen die Wohltaten der Sparkasse allerdings nicht. Laut Paragraf 40 des Kreditwesengesetzes sind Sparkassen als öffentlich-rechtliche Einrichtungen dem Gemeinwohl verpflichtet. „Es steht zwar nicht wörtlich im Gesetz, dass wir spenden müssen. Wir halten das aber für eine wirksame Methode, das Gemeinwohl zu fördern“, begründet Stefan Marotzke, Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), gegenüber dem „Handelsblatt“ das „einfache Engagement“.

Einen Kriterienkatalog, nach dem über Anträge entschieden wird, gebe es nicht, heißt es aus dem Vorstandsstab der Sparkasse. Jedes Begehren werde einzeln und sehr individuell geprüft. Voraussetzung für eine Förderung sei in jedem Fall die Gemeinnützigkeit des Empfängers bzw. des Projektes. Und: „Wir achten natürlich darauf, dass der Antragsteller geschäftliche Beziehungen zur Sparkasse hat.“ Heißt, wer eine Finanzspritze erwartet, von dem wird wiederum erwartet, dass er sein Konto im Haus hat. Immerhin müssen Spenden und Sponsorenmittel aus den Kundeneinlagen erwirtschaftet werden. Bundesweit haben die Sparkassen 2017 eigenen Angaben zufolge 448 Millionen Euro über Spenden, Sponsorenmittel und Zweckerträge ausgereicht.

In die Nutzenbilanz gehen aber monetär nicht nur die Zuwendungen ein, sondern laut Vorstand ebenso das betriebswirtschaftliche Handeln, das für 2017 einen Jahresüberschuss von 3,1 Millionen Euro ausweist. 665 000 Euro habe die Sparkasse im vorigen Jahr investiert, u. a. in die Umgestaltung des Beratungscenters Finow. Summa summarum spricht der Vorstand von einer nachhaltigen Entwicklung des Landkreises Barnim, in die dank Bankhaus gut 16 Millionen Euro geflossen sind. Davon entfallen allein knapp zehn Millionen auf die Personalkosten (Netto-Lohnsumme).