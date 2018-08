Stromkästen schillern in bunten Farben

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Ein geschultes Auge kann eben nichts täuschen. „Das ist das CVJM-Haus“, sagt Jörg Schröder, einen der Stromkästen betrachtend, den Ferienkinder unter der Leitung von Judith Leopold in den vergangenen Tagen gestaltet haben. „Sofort erkannt“, ruft die 10-jährige Sydney anerkennend aus. Das Logo auf dem orange-farbenen Gebäude, das sich nun auf dem Kasten hinter dem Seelower Rathaus befindet, habe den schnellen Hinweis gegeben, verrät Bürgermeister Schröder.

Auch e.dis-Referent John Drechsel ist bei der offiziellen Übergabe der bunt gestalteten Kästen dabei. „Eine äußerst sinnvolle Sache“, urteilt er. „Die ollen, grauen Kästen sind jetzt bunt, schön!“ Die e.dis ist wieder Sponsor für die Aktion gewesen, will auch im kommenden Jahr finanziell unterstützen, was Judith Leopold in jeweils zehn Tagen mit Ferienkindern ausarbeitet. Das Projekt beginnt immer mit Übungen, Erklärungen zu der Sprühtechnik, bevor die von den Kindern gewählten Motive schließlich auf die Stromkästen aufgetragen werden.

„Ich finde die Schattierungen am schwierigsten“, gibt Sydney zu. Ben empfand die 3-D-Arbeit und die verschiedenen Schriftarten als Herausforderung. Die Ergebnisse sind nun Teil des Seelower Stadtbildes, die Namen der jungen Künstler jeweils auf den Kästen versehen.