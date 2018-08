Schneller Zugang zum Netz

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die meisten Besucher des Wochenmarktes am Freitag dürften es noch gar nicht bemerkt haben: offenes WLAN auf dem Marktplatz und rund ums Paul-Wunderlich-Haus. Gleichwohl sind Landrat Daniel Kurth und Bürgermeister Friedhelm Boginski überzeugt: Die Händler der Innenstadt wie auch Kunden und Gäste werden davon profitieren.

Ein Klick, dann noch kurz die AGB bestätigen – und schon kann’s losgehen. Das Surfen. Das WLAN-Netz wird von der Firma Telta-Citynetz bereitgestellt, informiert Kreissprecher Oliver Köhler. Es habe den Namen „Open WLAN Stadtzentrum“. Auf der Startseite präsentieren sich die Kreis- und die Stadtverwaltung, die das Projekt gemeinsam umgesetzt haben, sowie der Betreiber mit ihren jeweiligen Logos.

„Die Versorgung mit schnellem Internet ist heute eine Aufgabe der Daseinsvorsorge“, so Landrat Kurth. „Offenes WLAN war in unserer Stadt längst überfällig, deshalb freue ich mich, dass wir nun mit dem Landkreis einen freien Internetzugang für den Marktplatz installieren konnten.“ Der Platz sei ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen. In Kürze sollen weitere Standorte mit offenem WLAN folgen. Nämlich im Zoo sowie im Bürgerbildungszentrum. Die Eberswalder Stadtverordneten hatten 2017 dazu einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Das Land Brandenburg hat mit der Digitalisierungsstrategie, die gerade erarbeitet wird, als Ziel formuliert, bis zum Sommer 2019 an 1500 Punkten in der Mark kostenlose WLAN-Hotspots einzurichten. Diese ermöglichen es Nutzern, mit mobilen Endgeräten, etwa Smartphones, gratis auf das Internet zuzugreifen. Dazu hat das Wirtschaftsministerium eine europaweite Ausschreibung gestartet. (vp)