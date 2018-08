René Matschkowiak

Frankfurt „Ich dachte schon, es meldet sich gar keiner mehr“, sagte Dirk Köppen, Leiter des DER Reisebüros in der Region mit Blick auf den Reisegutschein in seiner Hand, den Hauptgewinn des diesjährigen Entenrennens. Am Freitag konnte er ihn endlich an Hannelore Wilhelm übergeben. Die hatte es zunächst kaum glauben können, als sie ihre Losnummer auf dem Aushang in der Tourist-Information entdeckte. „Ich musste sie zu Hause gleich nochmal vergleichen“, erzählt die Frankfurterin, die 12 Lose für sich und ihre Familie gekauft hat.

Sie freut sich auf sieben Tage in der Dominikanischen Republik, spendiert von den DER Reisebüros. So weit weg war Hannelore Wilhelm noch nie und ihre letzte Flugreise ist auch schon zwanzig Jahre her. Reisebegleitung in die Karibik wird ihr Sohn.(rmk)