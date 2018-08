„Runtergefallen ist kaum einer“

Julian Stegemann

Bernau Von A wie Aerobic bis Z wie Zumba – wer Sport treiben will, der hat im Landkreis Barnim eine große Auswahl. Hier ist fast jede Sportart vertreten. Doch welche ist die Richtige für mich? Wie fühlt sich ein Anfänger in seiner ersten Stunde? Die MOZ macht den Test. Heute: Reiten.

Nun bin ich auf der großen Reitanlage in Zepernick. Es ist heiß an diesem sonnigen Mittwoch. Ich warte auf meine Reitlehrerin Anne Wendler. Sie ist Vereinsvorsitzende des Zepernicker Pferdesportzentrums und sehr erfahren in ihrer Sportart. Ich stamme zwar vom Land und bin auf einem ehemaligen Bauernhof aufgewachsen, aber mich auf ein Pferd zu setzen, kam für mich nie in Frage. Ein typischer Mädchensport habe ich immer gedacht und mich auch erst gar nicht mit dieser außergewöhnlichen Sportart beschäftigt.

Mit einem Lächeln im Gesicht empfängt sie mich voller Vorfreude. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zu den Reitställen. Sie erzählt mir von anderen Neulingen und ihren ersten Begegnungen mit einem Pferd und gibt mir Selbstvertrauen vor dieser neuen Herausforderung. „Ich kann mich an kaum einen erinnern, der bei uns vom Pferd gefallen ist.“ Das stimmt mich erst einmal positiv.

Angekommen im Stall blicken mich zahlreiche Pferde an. Groß und klein, laut und leise – alles ist dabei. Insgesamt stehen 45 Pferde auf dem idyllischen Reiterhof. Nachdem ein bisschen aufgeräumt wurde, führt mich Anne Wendler zu meinem Pferd.

Ganz hinten in der dunkelsten Ecke des Stalles steht „Felini“. Vorsichtig befestige ich den Karabiner an der Vorrichtung und laufe ein paar Schritte mit ihm. „Komm mit, jetzt wird erst mal geputzt.“ Ich merke direkt, dass ich mit der sanften Art nicht weit komme. „Zieh richtig, sonst kommt er nicht mit“, sagt Anne schmunzelnd. Und so bewegen wir uns einige Meter in die Mitte des Stalles. Felini wird wieder festgebunden und nun wird sauber gemacht. Zuerst beginne ich das beeindruckende Tier zu striegeln. Mit der harten Bürste fahre ich über das Fell. „Immer weg vom Kopf streichen“, erklärt Anne Wendler. Danach das Ganze noch einmal, mit einer weichen Bürste. Gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum Abschluss kommen dann noch die Beine dran. Ab und zu schlägt Felini mit den Hufen nach hinten. Zum Glück riet mir meine Lehrerin, mich seitlich neben das Pferd zu stellen. Danach holen wir das restliche Equipment. Der Sattel für Felini und ein passender Helm sind schnell gefunden.

Anschließend geht es dann endlich los. Wir befestigen den gewaltigen Sattel auf Felini. Mit Anne Wendlers Hilfe ziehen ich ihn fest. Nun stellt sie die Aufsteighilfe neben Felini. „Na dann los“, ruft sie. Ich stecke meinen linken Fuß in einen Steigbügel, den ich zur Sicherheit gleichzeitig auch festhalte. Mit der rechten Hand halte ich mich am Sattel fest und und ziehe mich mit dem gestreckten rechten Bein auf den Rücken des Pferdes.

Ein ziemlich merkwürdiges, aber auch tolles Gefühl ist es, auf dem fremden Tier zu sitzen. Besonders das Erlebnis, die Welt aus einer anderen Perspektive, ein paar Meter von oben zu sehen, beeindruckt mich. Anfangs ist es auch noch ein wenig wackelig und ich muss erst einmal die richtige Position finden. „Das Wichtigste ist, dass du schön gerade sitzt und nicht verkrampfst“, versucht Anne Wendler zu helfen. Ich halte mich zunächst vorne am Sattel fest und probiere möglichst aufrecht und gerade zu bleiben. „Wir Reiter sind stolz und so sitzen wir auch auf dem Pferd“, sagt sie belehrend. Ich spanne meine Schultern etwas an und winkle meine Beine leicht an. Dann geht es auch schon los.

Mit dem Pferd an der Longe, also einer sehr langen und robusten Leine, geht meine Reitlehrerin ein paar Schritte nach vorn. Ich suche nach der richtigen Balance und probiere stets aufrecht zu bleiben. Auf einer freien Fläche angekommen, beginnen wir nun mit ein paar Übungen.

Zuerst beginnen wir mit dem Ritt im Kreis. Nach einem kurzen Laut von Anne Wendler erhöht Felini das Tempo. Meine Aufgabe ist es nicht mehr an den Sattel zu greifen, sondern mich nur mit meinen Beinen am Pferd zu halten. Mit den Händen balle ich zwei Fäuste, die ich vor mir ausstrecke. Ich brauche ein bisschen um mich an die neue Situation zu gewöhnen. Doch schon wenig später habe ich den Bogen raus und fühle mich auf dem flinken Pferd sicher. Das Vertrauen zu Felini wächst stetig.

Meine Sitzhaltung ist jedoch immer noch nicht gut. „Lehn dich mehr nach hinten. Guck durch die Ohren des Pferdes. Bleib gerade sitzen“, ruft meine Reitlehrerin. Sie gibt nicht auf, aber ich auch nicht. Meine anfängliche Unsicherheit konnte ich überwinden und lege nun voll los.

Die nächste Aufgabe ist ein wenig anspruchsvoller. Das Pferd beginnt auf Befehl zu traben. Meine Aufgabe ist es, in einem bestimmten Rhythmus mein Gesäß aus dem Sattel zu heben und im richtigen Moment wieder einzusitzen. Anne Wendler versucht zu helfen. „Auf und ab, auf und ab.“ Doch ich komme trotz ihrer Tipps kaum hinterher. Und auch hoch genug aus dem Sattel komme ich sehr selten. „Du kannst es doch“, versucht sie zu motivieren. Wir probieren das ganze drei Mal. Und von Mal zu Mal wird es dann auch ein wenig besser. Im dritten Anlauf bekomme ich sogar ein kleines Lob von der sichtlich amüsierten Reiterin.

Zum Abschluss bindet sie die Longe vom Pferd ab und lässt mich in einer kleinen rechteckigen Bahn mit dem braven Pferd ein paar Runden drehen. Um vorwärts zu kommen klopfe ich mit den Hacken gegen den Bauch von Felini und beuge mich nach vorn. Mit den Zügeln in der Hand lenke ich das Pferd über die Bahn. Ein toller Schlusspunkt einer super spannenden und lehrreichen Reitstunde.

Mein anfänglich großer Respekt vor dem großen Tier ging schnell in Vertrautheit über, was mir dann doch reichlich Sicherheit gab und hilfreich war. Einsteigern wird es auf dem Zepernicker Reiterhof sehr leicht gemacht sich wohlzufühlen. Auf dem großen Territorium kann jeder Mensch, egal welchen Alters, diesen einzigartigen Sport kennenlernen und sich dafür begeistern.