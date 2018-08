Groß Lindow gewinnt Tischtennis-Stadtliga

moz

Frankfurt Die 1. Tischtennis-Mannschaft von Blau-Weiß Groß Lindow hat sich in zurückliegenden Saison der Stadtliga von Frankfurt/Landkreis Oder-Spree durchgesetzt. Zum Team gehören neben Mannschaftsleiter Danilo Michalek noch Matthias Kanicke, Michael Thiele und Sophie Nimptsch. Die Groß Lindower hatten alle 16 Partien in dieser Serie gewonnen. Den zweiten Rang belegte das Team SF Mixdorf I, das lediglich seine beiden Partien gegen den Spitzenreiter verloren hatte. Für die Mixdorfer traten neben Mannschaftsleiter Toralf Bischof Gerd Lehmann, Rainer Essler, Thomas Pietzer und Biene Bischof an.

Den dritten Rang sicherte sich das Frankfurter Team Alte Uni mit Mannschaftsleiter Werner Draheim, Wolfgang Kirmse, Olaf Gärtner, Meyer, Reinhard Netzker, Carsten Stenz, Schmidt und Bolle. Vierter wurde der USC Viadrina Frankfurt mit Mannschaftsleiter André Waschke, Detlef Pohland, Steffen Sprenger, Andreas Trinks, Jan Lopens, Michael Schmoldt und Andreas Hauck. Der TTC Frankfurt IV landete auf dem sechsten Rang und spielte mit Mannschaftsleiter Gerald Hesse, Carsten Spiegel, Lietsch, Beberow, Gennadii Kravtsov, Maik Detlof und Ronald Bley.(hb/hrö)

1. BW Groß Lindow 16 160: 44 32: 0

2. SF Mixdorf 16 141: 51 28: 4

3. Alte Uni Ffo16 127: 88 20:12

4. USC Viadrina Ffo16 121: 88 20:12

5. Groß Lindow II16 113:101 18:14

6. TTC Frankfurt IV16 101:118 13:19

7. TTV Eisenhütt. 16 82:129 8:24

8. TTF Neuzelle16 46:154 3:29

9. SF Mixdorf II16 50:154 2:28