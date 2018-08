Dirk Schaal

Ahrensfelde (MOZ) Für viele Vereine ist das alljährliche Ansetzungsheft des Fußballkreises Oberhavel/Barnim zu einem wichtigen Arbeitsmittel im Alltag geworden. Doch in diesem Jahr ist alles ganz anders. Fast nur noch mit der Hälfte der Seiten aus dem Vorjahr und noch schlimmer, ohne die Kontakte zu den einzelnen Vereinen, „ist das Heft auch nur noch die Hälfte wert“, sagte Michael Reichert, Vorsitzender des Fußballkreises.

Bei der Staffeltagung der Kreis­oberliga wurde das Heft erstmalig präsentiert. „Dem Namen so gerecht wurde das Heft ja noch nie“, witzelte ein anwesender Vereinsfunktionär unter dem Gelächter seiner Kollegen. In der Tat besteht das Werk fast nur noch aus Ansetzungen. „Aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen haben wir uns dazu entschieden, keine Kontaktdaten der Vereinsverantwortlichen zu veröffentlichen“, erklärte Reichert. Gemeint hatte er die Datenschutzverordnung der EU. Gleichzeitig rief er zum Widerstand dagegen auf, bei passender Gelegenheit bei Politikern darüber Unmut zu äußern. „Vielleicht ist da noch etwas zu ändern, wie damals beim Mindestlohn, das den Fußball kaputt gemacht hätte“, begründete er.

Die Kontaktdaten von 60 Funktionären des Fußballkreises sind im Heft enthalten, zu denen jeweils ein Datenschutzformular ausgefüllt werden musste. „Das war schon in sechs Wochen eine Herausforderung. Hätten wir das mit allen Vereinen gemacht, hätten wir 550 Formulare ausfüllen müssen“, rechnete Reichert vor. So sind nur Spielstätten der Vereine im Heft benannt und die jeweiligen Internetadressen. Der Fußballkreis hofft, dass die Vereine ihre Webseiten pflegen und so über diesen Umweg Verantwortliche des jeweiligen Vereins ausgemacht werden können. Gerade bei schnellen Absprachen nun ein Muss.

Steffen Misdziol rief dazu auf, das alte Ansetzungsheft noch nicht in das Altpapier zu werfen. „Das kann uns nochmal nützlich sein.“

Neu ist auch, dass die Ansetzungshefte nicht bei Erhalt auf den Staffeltagungen gleich in bar bezahlt werden müssen. „Die Rechnung dafür kommt zusammen mit dem Schreiben über die Startgebühren“, erläuterte Kreiskassenwart Paul Olschewski. Er ist einer der jungen Garde im Fußballkreis und bringt frischen Wind in den Vorstand, wie der Vorsitzende Michael Reichert erwähnte. (dl)