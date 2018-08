Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Fußball-Oberligist FC Strausberg hat am Sonntag sein erstes Heimspiel der Saison 2018/19 und erwartet einen Großen der Liga. Blau-Weiß Berlin ist zwar Aufsteiger, gehört für viele Kenner aber zu den Favoriten der Liga. Die Partie in der Strausberger Energie-Arena beginnt um 14 Uhr.

Blau-Weiß 90 Berlin heißt heute offiziell Sportliche Vereinigung Blau-Weiß Berlin und die 90 steht für das Gründungsjahr des Vereins, das im Übrigen 1890 war. Viele Namen verbinden sich mit dem Verein, der in früheren Zeiten sogar im Oberhaus des deutschen Fußballs, in der Bundesliga, gespielt hat. Im Sommer 1986 wurde vom damaligen Bundesligaaufsteiger Blau-Weiß 90 Berlin zum Beispiel Karl-Heinz Riedle verpflichtet. Er absolvierte alle 34 Saisonspiele und schoss in der Serie 1986/87 zehn der 36 Tore seines Teams. Die Liste der prominenten Spieler ist durchaus beachtlich: Holger Gehrke, Egon Flad, Dirk Schlegel ... vor allem die älteren Fußballfans werden diese Spieler noch kennen.

„Wir sind heiß auf Blau-Weiß“, sagt auch der Sportliche Leiter beim FC Strausberg, Holger Ohde. „Die großen Zeiten des Vereins sind natürlich längst vorbei. Aber umso schöner ist es doch, dass ein solcher Traditionsverein wieder im Kommen ist.“

Und das kann man dann auch wörtlich nehmen. Schon in der Berlin-Liga haben die Blau-Weißen deutlich bewiesen, dass sie nicht nur im Berliner Fußball wieder Zeichen setzen werden. Mit großem Abstand und nur einer Niederlage wurde die Mannschaft vor dem BSV Eintracht Mahlsdorf Meister. Die Blau-Weißen haben allerdings das Auftaktspiel gegen einen ebenfalls Großen der Liga verloren. Gegen Tennis Borussia gab es zu Hause eine 0:1-Niederlage. „Doch ganz ehrlich, was ich gesehen habe, die Mannschaft von Trainer Marco Gebhardt gehört zum Besten, was die Liga zu bieten hat“, zeigte sich Strausbergs Trainer Christof Reimann beeindruckt, der sich die Partie live angesehen hatte. „Schnelle Stürmer, ein kreatives Mittelfeld – da kommt was auf uns zu.“ Für Reimann gilt als kleiner Trost, dass der FC Strausberg gegen Mannschaften, die selbst gern offensiv spielen, bisher immer gut ausgesehen hat. Erinnert sei dabei an die Spiele gegen den späteren Meister der vergangenen Oberliga-Saison, FSV Optik Rathenow (0:0 und 2:2)

Reimann sagt: „Ich denke, wir sind Außenseiter, und realistisch gesehen, wäre ich mit einem Punkt zufrieden.“ Die leichte Skepsis vor der Partie bei Reimann verschärft sich durch einige Ausfälle von Spielern, die sich in der Woche andeuteten. Mit Sicherheit fehlt im Sturm Felix Angerhoefer. Er sitzt weiter eine Sperre ab. Auch der Kapitän Alexander Sobeck kann nicht spielen. Seine Beschwerden an den Adduktoren haben sich weiter verschlimmert, so dass er eine Pause einlegen muss.

„Schon am zweiten Spieltag der Liga heißt es für uns, zusammenrücken. Aber wir haben einen breiten und guten Kader, so dass ich erst gar nicht von der zweiten Reihe reden möchte“, sagt Holger Ohde vor dem Spiel.

Der FC Strausberg hatte zum Auftakt der Saison vor einer Woche beim Malchower SV mit 2:1 gewonnen.