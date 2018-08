Drei von Dreitausend

Kai Beißer

Erkner (MOZ) Rund 3000 Volunteers sind bei den Europameisterschaften der Leichtathleten im Einsatz, die am Sonntag im Berliner Olympiastadion und in der City West zu Ende gehen. Doreen Ehlert, Sara Eichelberg und Tina Brandsch-Böhm sind drei von ihnen.

Es ist kurz vor Mitternacht. Die Waschmaschine rumpelt. Derweil sitzen die Frauen zusammen und tauschen sich darüber aus, was sie tagsüber so alles erlebt haben. Und da gibt es jede Menge zu erzählen, schließlich ist das Trio an drei komplett unterschiedlichen Orten im Einsatz.

Doreen Ehlert zum Beispiel arbeitet am Süd-Eingang des Stadions im Bereich Ticketing. Sie berät Besucher, die noch keine Eintrittskarte haben, weist auf die Möglichkeiten der Getränke-Mitnahme hin, kümmert sich aber auch um die Rollstuhlfahrer, begleitet diese zum Einlass. „Die wissen oft ziemlich gut Bescheid, sind andererseits dankbar für die Hilfe“, erzählt die 49-jährige Lehrerin aus Erkner.

Tina Brandsch-Böhm ist der derweil im VIP-Bereich eingesetzt. Lord Sebastian Coe, IOC-Mitglied und Chef des Leichtathletik-Weltverbandes, hat die Studentin aus Köln ebenso betreut wie Außenminister Heiko Maas und Berlins Sportsenator Andreas Geisel, Katarina Witt und „Zehnkampf-König“ Arthur Abele. Dabei geht es durchaus locker zu. „Ja, ich bin überrascht. Alle kommen fast schon im Freizeitlook daher, interssieren sich wirklich für die Wettkämpfe, springen bei den Entscheidungen auf, applaudieren“, erzählt die 21-Jährige. „Am Donnerstag, als die Leute wegen der Gewitterwarnung noch im Stadion bleiben sollten, haben wir eine spontane ,Dance-Party’ veranstaltet. Die Stimmung war super“, schwärmt die junge Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die an der Sporthochschule unter anderem mit den EM-Teilnehmerinnen Alexandra Wester und Kon-stanze Klosterhalfen studiert.

Sara Eichelberg indes ist bei den Abend-Sessions als Zuschauerin im Olympiastadion dabei. Tagsüber ist die Europäische Meile am Breitscheidplatz in der (West-)Berliner Innenstadt ihr Einsatzgebiet. „Ich verteile Flyer mit dem Zeitplan und den Eintrittspreisen, dazu Rabattcodes“, berichtet die 23-Jährige aus Soest, die dabei aber auch auf Leute trifft, die noch nichts davon mitbekommen haben, dass die besten europäischen Leichtathleten in der Hauptstadt sind und sich von den Absperrungen genervt zeigen. „Das größte Problem ist aber die Hitze. Weit und breit kein Schatten. Basecap und Sonnencreme sind ein Muss, und ich trinke mindestens drei Liter“, betont die Bankkauffrau, die seit dem sechsten Lebenjahr selbst Leichtathletin ist, es über 800 und 1500 Meter bis zu den westfälischen Meisterschaften gebracht hat. – „Das mit dem Trinken kann ich übrigens toppen, am Dienstag bin ich auf vier Liter gekommen“, wirft Doreen Ehlert ein.

Wie aber haben die Drei eigentlich zusammengefunden? Wiealle Volunteers arbeiten sie nicht nur freiwillig, sondern auch ohne jegliche Vergütung. Das schließt auch die Übernachtungskosten ein. Da aber eine Woche im Hotel sehr teuer werden kann, bildete sich bei Facebook schnell eine „Biete/Suche-Quartier“-Gruppe, über die der Kontakt der beiden jungen Frauen aus Nordrhein-Westfalen zu ihrer Gast-, oder besser Dachgeberin aus Erkner zustande kam. „Es passt. Wir haben uns auf Anhieb verstanden und viel Spaß zusammen“, sagt das Trio unisono. „Und das mit der Verkehrsanbindung ist natürlich super, mit der S-Bahn brauchen wir nicht einmal umzusteigen“. sagt Sara Eichelberg. Überschattet wird die EM-Woche lediglich von dem Umstand, dass Doreen Ehlert am Erkneraner Bahnhof gleich zwei Fahrräder gestohlen wurden – was bei der Rückkehr nach einem anstrengenden Helfer-Tag doppelt ärgerlich ist und natürlich bei der mitternächtlichen Erzählrunde die Stimmung trübt, während die Waschmaschine dieVolunteers-Kleidung fit macht für die nächste Schicht.

Mit Sicherheit wird es nicht der letzte Einsatz des Frauen-Trios bei einer großen Sportveranstaltung gewesen sein. So ist bei Doreen Ehlert und Tina Brandsch-Böhm die Turn-WM im Oktober 2019 in Stuttgart im Kalender bereits dick angestrichen. Die 21-Jährige, die als Turntrainerin beim TuS Ehrenfeld eine Gruppe von fünf- bis zehnjährigen Jungs betreut, weiß sogar schon, dass sie im Presseteam arbeiten wird.

Erst einmal aber werden alle drei am Wochenende noch einmal mit den Leichtathleten mitfiebern – und am Sonntagabend bei der großen Dankeschön-Abschlussparty im Olympiastadion zusammen mit den anderen freiwilligen Helfern der EM die aufregenden Tage von Berlin Revue passieren lassen.