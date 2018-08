Bäume weichen Sportplatz

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Noch ist nicht allzu viel zu sehen von der größten Investition, die Eberswalde 2018/19 tätigt: der Erneuerung der Waldsportanlage. Doch zumindest die vorbereitenden Arbeiten haben begonnen. Stadtförster Mattes Krüger hat Bäume fällen lassen. Diese mussten für den Neubau eines Funktionsgebäudes sowie die Gestaltung der Außenanlagen weichen. Anfang September sollen die Stubben gerodet werden. Dies erledigt die Firma Gala Tiefbau aus Schwedt. Gleichzeitig soll es mit den Gründungsarbeiten für das Sportlerheim losgehen.

Erweiterter Rohbau, Gerüstbau, Außenanlagen (1. Bauabschnitt) sowie Tischler und Heizung/Sanitär sind aktuell die einzigen Lose bzw. Aufträge, die vergeben sind. Vier Ausschreibungen mussten indes aufgehoben werden, da die Kosten aus dem Ruder gelaufen waren – mit Angebotssummen, die bis zu 74 Prozent über den Kalkulationen lagen. Dies betrifft die Gewerke Dach, Fassade, Trockenbau und Elektro. Über die Sommerferien will die Verwaltung die Leistungsverzeichnisse anpassen. Heißt: Es wird wohl Abstriche am Programm geben. Auch der Zeitplan soll modifiziert werden.

Insgesamt hat die Stadt für die Sanierung der Waldsportanlage an der Schönholzer Straße gut 4,7 Millionen Euro veranschlagt. Das Vorhaben wird gefördert. Gut 1,6 Millionen Euro sind bislang durch Zuschläge gebunden. Über den aktuellen Stand und den Fortgang will die Rathausspitze die Finower am 10. September informieren. Und zwar auf der Einwohnerversammlung. „Diese wird erstmals, auch in diesem Stadtteil, als Spaziergang abgehalten. Start ist auf dem Waldsportplatz“, so Pressesprecherin Nancy Kersten auf Nachfrage.(vp)