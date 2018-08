Tierparkfest in Angermünde

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Seinen 55. Geburtstag begeht der Tierpark Angermünde in diesem Jahr. Aus diesem Anlass startet am 26. August ein buntes Tierparkfest mit vielen Überraschungen.

Die Besucher erwartet an der Freilichtbühne ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt mit Künstlern aus der Uckermark. So ist erstmalig die Big Band der Schwedter Musikschule „The Music Messengers“ mit ihrer Sängerin Sarah Svarovsky dabei. Weiterhin freuen sich die Veranstalter auf den Auftritt der Tanzgruppen der Uckermärker Musik- und Kunstschule „Friedrich Wilhelm von Redern“ unter Leitung von Christina Gressmann, des Gesangsduos Willy & Co. sowie der Comedy-Gruppe „Die Dobbiesisters & man“ aus Dobberzin.

Die Märkische Oderzeitung ist mit ihrem MOZ-Mobil vor Ort und hält ein Gewinnspiel für ihre Kinderzeitung „Kruschel“ bereit. Der Comic- und Porträt-Zeichner „Egon“ aus Schwedt wird die Besucher mit lustigen Selbstporträts zum Mitnehmen erfreuen.

In altbewährter Art ist auch wieder die Schaustellerfamilie um Christian Heinerici aus Templin mit Kindereisenbahn, Losbude, Büchsenwerfen und vielen anderen Dingen vor Ort. Im Tierparkgelände gibt es zahlreiche weitere Aktivitäten wie Ponyreiten mit der Reitpension „Am Wiesengrund“, Bubble-Fußball für jedermann mit der HSCUM aus Mürow, eine Stroh-Hüpfburg, die Kinder-und Jugendfeuerwehr Angermünde und Uhu „Thor“ von Falkner Ralf Rindt zum Anfassen.

Bei Anett Nowotarski mit ihrem „Gipsbäuchlein“ können die Kinder mit Gips basteln und malen. Natürlich laden auch Zooschule und Spielplatz zum Verweilen ein. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. So wird zum Beispiel der Betreiber des Tierpark-Kiosks, die UM Fleisch & Wild GmbH, die Besucher mit seinen Angeboten verwöhnen.

Tierparkfest am 26. August von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt entspricht den geltenden Preisen im Tierpark, das heißt Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt, Vier- bis 14-Jährige zahlen einen Euro, Erwachsene vier Euro.