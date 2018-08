In den Gärten wachsen viele Früchte wunderbar

Tess Itzenplitz

Schwedt Unerträglich heiß! Wenn die Pflanzen auf den Feldern und in den Gärten reden könnten, würden sie in diesem Juli und August viele Strophen zu dieser Zeile hinzu dichten können. Doch die Hobbygärtner tun einiges, um trotzdem so viel wie möglich für den Eigenverbrauch mit nach Hause nehmen zu können.

Die Landwirte sprechen über Ernteeinbrüche von 30, 40, ja sogar 50 und noch mehr Prozent. Andererseits prognostizieren Experten beispielsweise bei Äpfeln in Brandenburg den „nach 2016 zweithöchsten Apfelertrag im Land seit 1991“, hat das Landesamt für Statistik in diesen heißen Tagen cool vermeldet.

Ohne Zweifel: Diese Dauer-Hitze kann auch im Garten viel Schaden anrichten. Je nach Pflanzensorte sollten deshalb unbedingt Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Doch bei einem solchen Jahrhundert-Sommer, wie wir ihn seit Wochen erleben, stellt sich auch den Kleingärtnern die Frage: Worauf konzentriere ich mich? Lasse ich den Rasen einfach Rasen sein und zu vertrocknetem Gras werden? Kümmere ich mich um die Ziersträucher oder um die Bäume? Viele entscheiden sich ganz praktisch: Das, was Erträge bringt, bekommt besondere Beachtung!

Erfahrene Gärtner wissen natürlich: Für das Gießen ist der richtige Zeitpunkt und Ort das A und O. Oft gilt, Gemüse und Obst mit Schatten zu versorgen. Aber wo kein Schatten ist? Heiße Sonnenstrahlen und ausbleibender Regen bringen viele Hobbygärtner ganz einfach zur Verzweiflung. Trotz täglicher Bewässerung leidet das Gemüsebeet unter Trockenheit.

Aber auch in unseren Breiten macht man in diesen Wochen diese Beobachtung: Obstbäume erfreuen sich offenbar am tropischen Klima! Es scheint ein tolles Apfel- und Birnen-Jahr zu werden, nachdem für Erdbeeren die Zahl 2018 als eine schlechte in den Bilanzkalender eingeht. Die MOZ fragte diese Woche in den Schwedter Kleingartenvereinen „Am Kanal“ und „Lebensfreude“ nach der Ernte-Ausbeute.