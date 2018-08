Lärmminderung sehr aufwendig

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am 16. September will der Gewerbeverein Strausberger Altstadt auf dem Marktplatz einen Trödelmarkt veranstalten. Das gab Fleischermeister Burkhard Höhne in der jüngsten Sitzung des zeitweiligen Ausschusses zur Aufenthaltsqualität in der Altstadt bekannt: „Es soll ein Flohmarkt ohne Standgebühren sein, jeder kann dort hinkommen und seinen Stand aufbauen, um seinen Trödel anzubieten“, sagte Höhne.

Der Ausschuss hatte zur Sitzung interessierte Bürger und Gewerbetreibende eingeladen, um sich ihre Meinungen und Vorschläge anzuhören. Außerdem waren die Fachbereichsleiterin Technische Dienste, Birgit Bärmann, und die juristische Sachbearbeiterin, Stefanie Hunger, anwesend, um Fragen im Zusammenhang mit der Verkehrsführung zu beantworten.

So interessierte sich der stellvertretende Vorsitzende des Gewerbevereins, Apotheker Jens Andreas, für Ideen für einen neuen Straßenbelag in der Altstadt: „Könnte man nicht flachere Steine mit weniger Geräuschbelastung einbauen? Die Erneuerung der mittleren Fahrbahn könnte dann in einem Zuge mit der neuen Verkehrsführung realisiert werden.“ Birgit Bärmann erinnerte an den Denkmalschutz und berichtete, dass man in der Rostocker Altstadt vor Jahren in Abstimmung mit dem Denkmalschutz spezielle leisere Steine eingebaut habe. Die Stadt habe das Auswechseln der Steine 2015 durchgerechnet und sei auf eine Million Euro Kosten gekommen: „Jetzt würde das vermutlich schon zwei Millionen Euro kosten.“ Angesichts dessen habe man sich mehr für eine Verfugung der großen Pflastersteine in der Großen Straße interessiert. Da diese nur Halbsteine seien, würden sie beim Befahren mit Lkw schnell lockern, wie es besonders vor der Sparkassen-Hauptgeschäftsstelle oft passiere.

Gewerbetreibender Carsten Wenzel fragte nach einem Zeitrahmen für diese Maßnahme. Da diese Arbeiten sehr mühselig seien und langsam vorangingen, so Birgit Bärmann, müsse man von Frühjahr bis Herbst rechnen, ehe die Große Straße fertig sei: „Wir wollen ja auch den Verkehr so wenig wie möglich beeinträchtigen.“ Buchhändler Falko Micklich schätzte ein, dass die Attraktivität der Altstadt am meisten unter der Pollerdiskussion gelitten habe: „Dabei hat die Einengung an der Buchhandlung auch ohne Poller den Verkehr spürbar beruhigt.“ (js)