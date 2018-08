Ventilatoren sind nahezu ausverkauft

Jan-Henrik Hnida

Erkner/Woltersdorf/Fürstenwalde/Schöneiche (Annemarie Diehr) Die Nachfrage nach Ventilatoren ist bei den heißen Temperaturen groß. Sie sind bei den hiesigen Geschäften so gut wie ausverkauft, selbst die defekten.Nachlieferungen sind hart umkämpft. Wasserspray ist ebenfalls Mangelware.Keine Nachfrage besteht bei Klimaanlagen.

Der Ventilator ist bei der hochsommerlichen Hitze vom Aussterben bedroht – zumindest wenn man sich die Regale in den Geschäften anschaut: Gähnende Leere vielerorts. Allein im Erkneraner Kaufland waren in den vergangenen Monaten drei Mal Ventilatoren im Angebot, drei Mal waren sie innerhalb eines Tages ausverkauft. „Bei der Wärme gingen die sofort weg“, sagt eine Verkäuferin. Im täglichen Sortiment gibt es keine mehr – weder kleine Ventilatoren für die Hand – sozusagen „To go“ – noch zum Hinstellen. Bei letzteren ist zwischen Tisch-, Stand- und Bodenventilatoren zu unterscheiden. Den elektrischen Luftverwirbler für den Tisch kann man sich beispielsweise bei der Arbeit direkt neben den Computer stellen.

„Das ist unser Goldstück“, sagt Gritt Balzereit mit einem Augenzwinkern. Die Verkäuferin vom Woltersdorfer Baumarkt WEA hält am Freitagmittag den letzten Ventilator in ihren Händen – für den Tisch. Am Donnerstag seien noch vier Stück da gewesen, bis nach und nach erhitzte Kunden die Geräte wegkauften. „Jeden Tag rufen Leute an, um nach Ventilatoren zu fragen“, sagt Torsten Schermer, einer der beiden Geschäftsführer. Über seinen befreundeten Händler könne er noch immer welche ordern: „Wahrscheinlich bekommt er sie aus Dänemark, wo es kühler ist.“ Ansonsten seien Ventilatoren von Polen bis in die Niederlanden zur Mangelware geworden. Schermer flitzt ins Büro – Ventilatoren nachbestellen.

Bei „Bauspezi“ in Gosen gibt es noch Deckenventilatoren im Sortiment. Alle anderen Varianten der Luftverwirbler sind ausverkauft.

Jörg Peter aus Fürstenwalde hat Glück. Zwei Ventilatoren drehen sich hinter seinem Beratungstresen im toom-Baumarkt in der Alten Langewahler Chaussee. Dafür, dass das auch so bleibt, sorgt ein Stahlseil. Sicher ist sicher. Denn Ventilatoren sind ausverkauft, die Nachfrage nach den Luftverwirblern aber ungebrochen groß.

„Die letzte Lieferung haben wir am Montag bekommen“, sagt Peter. 40 Ventilatoren à 20 Euro und 15 à 80 Euro konnte der Baumarkt-Mitarbeiter mit vielen Telefonaten organisieren. „Am Montag, um 20 Uhr, war wieder alles leer“, sagt Peter. „Ich hätte auch 100 Stück verkaufen können.“. 300 bis 400 Exemplare, schätzt er, wechselten in dieser Saison den Besitzer. „Jetzt kriegen wir auch keine mehr rein“, sagt Frank Seemann, der stellvertretende Filialleiter. „Das Schiff, das Waren aus China oder anderen Ländern bringt, wo die Produkte günstig produziert werden, ist weg“, erklärt er. „Das kommt erst in vier Wochen wieder“. Und darum seien nun sogar die kaputten Geräte verkauft. „Die, die wir noch an unseren Mitarbeiterarbeitsplätzen haben, mussten wir anbinden“, verdeutlicht Seemann.

Wie sieht es in unseren Breitengraden mit Klimaanlagen aus? „Ich habe weder eine Klimaanlage noch einen Ventilator zu Hause“, sagt Ruth aus Erkner. Selbst im Hotel im Italien-Urlaub stellt sie meistens die Anlage ab. „Ich vertrage viel Wärme. Und da tun meine Knochen nicht so weh“, erklärt die Rentnerin. Alexander ist ein ebenso cooler Typ. Auch bei fast 30 Grad läuft er in Jacke und Hose zum Supermarkt. „Ich kann die Hitze gut ab“, sagt der 18-Jährige. Ohne Ventilator und Klimaanlage.

Bei den Rathäusern hat keines eine Klimaanlage. Bisher sei es nicht erforderlich gewesen, so die Antwort des Woltersdorfer Rathauses. Und dieser Sommer sei wahrscheinlich eher eine Ausnahme. Im Rathaus Erkner ist zumindest der Zeremonieraum des Standesamtes mit einer Klimaanlage ausgestattet – und die Räume, wo die Server für die Computer drin stehen.

Im Gegensatz zu den oft sehr energieintensiven Klimaanlagen drehen die Schöneicher den Spieß einfach um. „Wir nutzen das Wasser unserer Erdwärmeheizung im Sommer zur Kühlung“, erläutert Bürgermeister Ralf Steinbrück. So werden Raumtemperaturen um die 25 Grad erreicht. Erwärmt das Wasser aus den tieferen Bodenschichten im Winter das Passivhaus, so können im Sommer die niedrigen Wassertemperaturen genutzt werden. Das spart Strom wie Heizungskosten und ist umweltfreundlich.