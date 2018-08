Neue Postfiliale für Joachimsthal

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Die Schorfheide -Stadt Joachimsthal hat eine neue Postfiliale. Künftig können die Kunden Postdienstleistungen in der Töpferstraße 84 erledigen. Ab September wird das kleine Geschäft zudem Kiosk und will bis 23 Uhr öffnen.

Von außen ist derzeit kaum zu erkennen, dass hier ein neues Einzelhandelsgeschäft seine Pforten geöffnet hat. Die roten Rollos in dem bislang leer stehenden Geschäft neben dem Eiscafé Schmalfelds sind seit Ewigkeiten nach unten gelassen.

Doch seit ein paar Wochen wird hinter den Fenster emsig gearbeitet. Seit vergangene Woche steht auch der gelbe Ständer der Post und ein Leuchtkasten mit dem bekannten Posthorn vor der Tür.

In den vergangenen zwei Jahren hatte Sylvia Perduss in der Glockenstraße die Lizenz für das Postgeschäft. Ende Juli musste sie krankheitsbedingt schließen. Enrico Pilz tritt nun in die Fußstapfen und bietet sämtliche Postdienstleistungen vom Einschreiben bis zu Briefmarken aller Art an. Die Öffnungszeiten der Postfiliale sind dabei leicht zu merken: täglich von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr können hier alle Postdienstleistungen erledigt werden. Da die Post nur kleine Provisionen an ihre Partner zahlt, von denen kein Händler leben kann, muss sich auch Pilz ein weiteres Geschäftsfeld erschließen: „Wir sind ab dem 3. September ein Späti“, kündigt er an. Die Vertriebsform ist vor allem in Berlin bekannt und beliebt: Auch spät, nach Feierabend können Milch, Wurst und Bier im kleinen Kiosk eingekauft werden. Während die Spätis in Berlin rund um die Uhr offen sind, will Pilz in Joachimsthal nur bis 23 Uhr öffnen.

Die Stadt hat zwar mit vier Supermärkten eine gute Nahversorgung, nach 20 Uhr bleibt den Vergesslichen allerdings nur die Tankstelle am Ortsausgang. Ab 21 Uhr schließt auch diese. Diese Versorgungslücke will Pilz nun schließen: „Viele Urlauber kommen erst spät und brauchen kurzfristig Grillfleisch und Getränke, ist der Unternehmer überzeugt. Es wird sich zeigen, wie sich die Nachfrage in den Abendstunden entwickelt. Im Sortiment werden Tiefkühlprodukte und Lebensmittel des täglichen Bedarfs sein, so Pilz.

Einziges Manko des neuen Standorts, so ein Kunde, der gerade zwei Pakete in den Laden wuchtet, es gebe keine Parkplätze vor der Tür. Er hat kurzerhand auf dem Gehweg gehalten, in der Hoffnung dem Ordnungsamt zu entwischen.

Wie erfolgreich man eine Postfiliale im ländlichen Raum betreiben kann, zeigt sich in Lichterfelde. Dort hat Ronny Richter vor rund zwei Jahren einen Standort übernommen. Neben dem üblichen Postgeschäft werden in dem kleinen Laden auch Lebensmittel des täglichen Bedarfs verkauft: Eis, Butter und gekühlte Getränke. „Das Geschäft hat sich besser entwickelt als gedacht“, so Richter. Fast 2000 Pakete werden mittlerweile monatlich in dem kleinen Dorf umgeschlagen. Gäbe es den kleinen Kiosk nicht, müssten die Einwohner für jedes Paket und jede Kleinigkeit ins benachbarte Eberswalde fahren. Zudem gibt es bei Richter Dinge des täglichen Bedarfs. Wegen Milch, Bier und Zeitungen muss man nicht extra weit fahren. Vor allem das Eis-Geschäft laufe in diesem Jahr sehr gut, so der Unternehmer, der demnächst eine weitere Postfiliale übernehmen will. Hier spielt das Wetter dem Unternehmer in die Hände. In Lichterfelde ist Richter mit seinem kleinen Tante-Emma-Laden der einzige Lebensmittelhändler und erfüllt gerade für Einwohner ohne Auto und Ältere die Funktion eines Nahversorgers. Das Geschäft Richters ist mittlerweile auch Treffpunkt im Ort: Hier trifft man sich und tauscht sich aus.