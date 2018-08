Problemlöser in allen Wasserfällen

Oliver Schwers

Passow (MOZ) Extreme Dürrejahre und Binnenhochwasser, überschwemmte Keller und ausgetrocknete Wiesen – all das hat der Wasser- und Bodenverband Welse seit seiner Gründung erlebt. Die Ingenieure sind Ansprechpartner für alle Fragen. Jetzt hat der Verband seinen 25. Geburtstag gefeiert.

Da fehlt Wasser auf den Wiesen, dort ist ein ganzes Waldstück geflutet. An anderer Stelle hat der Biber einen Damm gebaut und setzt Flächen unter Wasser. Hier funktioniert ein Schöpfwerk nicht, da droht ein Haus abzusaufen. Die Probleme sind überall anders und so vielfältig wie die wasserreiche Uckermark. Ansprechpartner für alle Sorgen ist in der Regel der Wasser- und Bodenverband Welse in Passow. Die Ingenieure und Mitarbeiter kennen jeden Graben, jeden Abfluss, jeden Durchlass auf einer Fläche von rund 130 400 Hektar. Sie wissen, wo das Wasser herkommt und wohin es will. Und manchmal ist es eben zu viel wie in den vergangenen Jahren, dann wieder zu wenig wie diesen Sommer.

„Wir sind zu einem generellen Ansprechpartner und Problemlöser geworden“, sagt Geschäftsführerin Christine Schmidt in ihrem Rückblick auf das vergangene Vierteljahrhundert. Das Vertrauen von Kommunen, Bauern, Grundeigentümern ist groß, auch wenn es mal poltert bei Vor-Ort-Besichtigungen. In den meisten Fällen gehen die Streithähne anschließend mit einem Kompromiss auseinander. „Wir versuchen immer, nach Lösungen zu suchen, und zwar in Ruhe“, sagt die Chefin. Das scheint das Geheimrezept zu sein, um die so unterschiedlichen Interessen beim Wasser unter einen Hut zu bringen.

Christine Schmidt gehört zu den Pionieren der ersten Stunde. Sie eilte von Dorf zu Dorf, um die Gewässer zu besichtigen, der langjährige Geschäftsführer Karsten Stornowski lief von Versammlung zu Versammlung. Eigentlich ist der Verband viel älter. Denn schon im Dezember 1991 fand eine Gründungsversammlung in der alten Angermünder Kreisverwaltung statt. 57 Städte und Dörfer hatten da bereits ihren Beitritt beschlossen. Doch dann stellte das Verwaltungsgericht Potsdam fest, dass die Gründung aller Wasser- und Bodenverbände in Brandenburg formell nicht stattgefunden hat. Also wurde der Verband rückwirkend zum 24. Juni 1993 per Gesetz gegründet. So funktioniert Bürokratie.

Viele Grundeigentümer, Bauern und Waldbesitzer mussten damals eine neue Erfahrung machen: Sie sollten für etwas bezahlen, was sie oft nicht direkt spürten. Erst wenn das Wasser fehlt oder wenn es nicht abläuft, tritt das Problem auf den Plan. Die Beiträge blieben aber immer stabil unter zehn Euro.

„Früher waren wir manchmal grüner als die Grünen“, erinnert sich Christine Schmidt. Doch die Mitarbeiter konnten immer das Verständnis der Betroffenen wecken, erklärten die Zusammenhänge von Stauanlagen, Wasserrückhaltung, Landschaftswasserhaushalt. Und so übernahm der Verband auch Aufgaben, für die er eigentlich gar nicht zuständig war: Eine Versuchsanlage in Biesenbrow zur Wiedervernässung eines Moores durch gereinigte Abwässer, das Projekt zur Renaturierung der Welse, die Entschlammung von Dorfteichen.

So wuchs ein fundamentales Wissen zusammen. Naturschutzexperten würdigen den Gestaltungswillen des Verbandes, um Wasser, Landschaft und Natur zu schützen und die Bewirtschaftungsinteressen zu aller Gunsten zu lösen. Und so geht es auch in Zukunft nicht nur um die Entkrautung von Gräben. Stattdessen übernimmt der Verband die Trägerschaft über ein einzigartiges Großschutzprojekt in der Randowniederung, um die weitere Zersetzung des Moores zu verhindern. Und auch das Bibermanagement gilt als beispielhaft. Die Mitarbeiter bauen einfach immer wieder ab, was der Biber angestaut hat.

Manchmal kommt es zu kuriosen Begegnungen: Als der teils unterirdisch verlaufende Mühlengraben in Angermünde saniert wurde, musste die alte Rohrleitung ausgetauscht werden. Unter dem Betonboden einer privaten Garage entdeckte man plötzlich eine ganze Biberburg.