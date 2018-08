Engpass bei den Ventilatoren

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ, Manja Wilde) Die Nachfrage nach Ventilatoren ist bei der Hitze groß. Sie sind bei den hiesigen Geschäften so gut wie ausverkauft, selbst die defekten. Gibt es doch mal eine hart erkämpfte Nachlieferung, sind die Geräte in Nullkommanichts vergriffen.Wasserspray ist ebenfalls Mangelware.

Jörg Peter hat Glück. Zwei Ventilatoren drehen sich hinter seinem Beratungstresen im toom-Baumarkt in der Alten Langewahler Chaussee. Dafür, dass das auch so bleibt, sorgt ein Stahlseil. Sicher ist sicher. Denn Ventilatoren sind ausverkauft, die Nachfrage nach den Luft-Verwirblern aber ungebrochen groß.

„Die letzte Lieferung haben wir am Montag bekommen“, sagt Peter. 40 Ventilatoren à 20 Euro und 15 à 80 Euro konnte der Baumarkt-Mitarbeiter mit vielen Telefonaten organisieren. „Am Montag, um 20 Uhr, war wieder alles leer“, sagt Peter. „Ich hätte auch 100 Stück verkaufen können.“. 300 bis 400 Exemplare, schätzt er, wechselten in dieser Saison den Besitzer. „Jetzt kriegen wir auch keine mehr rein“, sagt Frank Seemann, der stellvertretende Filialleiter. „Das Schiff, das Waren aus China oder anderen Ländern bringt, wo die Produkte günstig produziert werden, ist weg“, erklärt er. „Das kommt erst in vier Wochen wieder“. Und darum seien nun sogar die kaputten Geräte verkauft. „Die, die wir noch an unseren Mitarbeiterarbeitsplätzen haben, mussten wir anbinden“, verdeutlicht Seemann.

Ähnlich sieht es in vielen anderen Geschäften aus. „Ventilatoren sind raus“, sagt Thomas Siepert, Leiter von Kaufland Nord. Das letzte Exemplar sei vor anderthalb Wochen über den Ladentisch gegangen. „Rund 50 Stück haben wir seit Einbruch der Hitze-Welle verkauft“, ergänzt Nonfood-Chefin Martina Stange. „Ventilatoren? Nein, die sind seit zwei Wochen raus“, heißt es auch bei Kaufland Süd. „Die sollen überall ausverkauft sein, sogar bei Amazon“, sagt die freundliche Mitarbeiterin am Telefon. Tatsächlich: „Derzeit nicht auf Lager“ oder „Liefertermin unbestimmt“, ist neben den Tisch-Ventilatoren auf der Internetseite des Online-Versandhauses zu lesen.

Nächster Versuch: Roller. „Die sind leider raus“, sagt die Kassiererin. Mehr Glück hatte, wer am Freitag beim Elektrofachmarkt expert nachfragte. „Wir haben heute die letzte Lieferung Tisch-Ventilatoren bekommen“, sagt eine Mitarbeiterin. Die 13 Stück, die am Donnerstag ankamen, seien allerdings auch sofort verkauft worden.

Ebenfalls seit Wochen vergriffen ist in Drogerien Wasser aus der Sprühdose: Wassersprays werden „als Erfrischung an heißen Sommertagen“ angepriesen. In den Fürstenwalder Rossmann-Filialen verweisen Preisschilder (1,49 Euro) an den Regalen auf Ware, die dort nicht steht: Die Sprays, auch die mit Wassermelonen-, Kokosduft oder Aloe Vera, sind ausverkauft. „Kann sein, dass wir heute noch was reinkriegen“, sagt eine Mitarbeiterin in der Eisenbahnstraße. In dem Fall empfiehlt sie, schnell zuzugreifen.

Also heißt es weiter schwitzen. Oder gleich eine Klimaanlage im Haus einbauen lassen. Wer das vom Fachmann bewerkstelligen lassen will, muss Wartezeit einrechnen. Gerd Onischke aus Fürstenwalde sah sich am Freitag die fünf noch bei toom verfügbaren Anlagen an. „Wir werden wahrscheinlich im Winter kaufen, da sind sie billiger“, sagt der 66-jährige Fürstenwalder.

Eine Kostenfrage ist der Einbau von Klimaanlagen auch für Jürgen Ansorge, Geschäftsführer des Busverkehrs Oder-Spree. „Es ist sicher unstrittig, dass übermäßige Wärme am Arbeitsplatz in aller Regel nicht leistungsfördernd ist“, erklärt er. Insofern liege es im Interesse des Unternehmens, die Beeinträchtigungen auf ein vertretbares Maß zu reduzieren.

„Darum haben wir trotz der Ferienzeit alle großen, klimatisierten Busse im Einsatz, und die Fahrer werden zusätzlich mit Wasser versorgt.“ Rund die Hälfte des Fuhrparks sei nicht klimatisiert. Eine Nachrüstung wäre einerseits technisch problematisch, andererseits mit einem Investitionsaufwand von rund einer halben Million Euro verbunden. „Das ist nicht leistbar“, sagt Ansorge. „Die neuen Busse, die wir anschaffen, haben alle Klimaanlagen“, ergänzt er. „Neu auf dem Markt gibt es jetzt sogenannte Air-Cooler. Zu Testzwecken habe ich einen bestellt. Die Kosten liegen je nach Anbieter zwischen 20 bis 50 Euro. Wenn sie gut funktionieren, könnte man eventuell die nötigen USB-Buchsen in den Bussen nachrüsten und bei nicht klimatisierten Bussen so eine Erleichterung für den Fahrer schaffen.“