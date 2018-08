Kurzer Druck kann Leben retten

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Seit zehn Jahren gibt es das Mammographie-Screening-Programm in Brandenburg. sprach mit der programmverantwortlichen Fachärztin für Radiologie, Irina Göttling, und dem gynäkologischen Onkologen Dr. Georg Heinrich aus Fürstenwalde über die Früherkennung von Brustkrebs.

Zurzeit steht das Mammobil, die mobile Screening-Station, am Dom in Fürstenwalde und auf dem Aldi-Parkplatz in Storkow. An wen richtet sich das Angebot?

Irina Göttling: Das Mammographie-Screening ist eine Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, die keine Anzeichen für eine Brustkrebserkrankung haben. Frauen werden hierzu alle zwei Jahre eingeladen.

Georg Heinrich: Für Frauen ab 20 Jahre gibt es die jährliche Früherkennung beim Gynäkologen. Dies schließt die gynäkologische Untersuchung, ab dem 30. Lebensjahr die jährliche Tastuntersuchung der Brust und ab 50 Jahren die Untersuchung auf Enddarmkrebs ein.

Wie häufig tritt Brustkrebs auf und welche Risikofaktoren gibt es?

Georg Heinrich: In Deutschland erkranken jährlich zirka 70 000 Frauen an Brustkrebs und etwa 17 000 sterben daran. Die gute Nachricht ist, dass das Risiko, am Brustkrebs zu versterben, immer weiter rückläufig ist. In 10 bis 15 Prozent der Fälle tritt er durch mutierte Gene auf. Der Lebensstil und Ernährungsfaktoren spielen für das Erkrankungsrisiko eine Rolle; Übergewicht, regelmäßiger Alkoholkonsum und Bewegungsarmut erhöhen es. Am häufigsten ist Brustkrebs zwischen 45 und 75 Jahren. Allerdings ist statistisches und persönliches Risiko nicht dasselbe.

Weshalb ist das Mammographie-Screening so wichtig?

Irina Göttling: Die Früherkennung durch das Röntgen der Brust kann frühe, nicht tastbare Formen von Brustkrebs aufzeigen. Ein Tumor kann beim Screening schon ab einer Größe von 5 Millimetern entdeckt werden, ist aber erst ab 2 Zentimetern tastbar. Weil die Größe und das Ausmaß des Lymphknotenbefalls entscheidend sind für die Prognose, verbessern sich mit einer entsprechenden Behandlung die Chancen auf Heilung. Das organisierte Programm, moderne Technik und die unabhängige Doppelbefundung der Aufnahmen sind zuverlässige Parameter.

Georg Heinrich: Durch frühe Erkennung von Brustkrebs kann man den Betroffenen oft unangenehme Therapien wie komplette Brustentfernung oder Chemotherapie ersparen. Auch nach einer Standardtherapie können heute viele Patientinnen lebenslang geheilt werden. Sicher haben die vielen neuen Therapiemöglichkeiten, einschließlich der Medikamente, einen großen Anteil am Rückgang der Sterblichkeit aufgrund von Brustkrebs.

In Fürstenwalde nimmt knapp die Hälfte der Frauen, die angeschrieben werden, am Mammographie-Screening teil. An anderen Standorten ist die Rate ähnlich niedrig. Warum?

Irina Göttling: Einige Frauen wissen nicht, dass sie den vorgeschlagenen Termin telefonisch ändern können. Zum Ende des Jahres hin, wird das auch über ein Online-Terminbuchungssystem möglich sein. Auch Bedenken zu schmerzhaftem Druck können meist nach der ersten Untersuchung ausgeräumt werden. Der Druck ist gesundheitlich absolut unbedenklich und die Mitarbeiterinnen halten sich immer an die vorgegebene Grenze. Insgesamt dauert die Untersuchung nur wenige Minuten.

Georg Heinrich: Manche Frauen zweifeln auch wegen der Strahlenbelastung. Hierzu kann ich sagen, dass der Nutzen, durch das Mammographie-Screening früh Mammakarzinome zu entdecken, viel schwerer wiegt, als die Belastung durch Strahlen. Frauen sollten ohne Angst zum Mammographie-Screening gehen, immerhin bekommen neun von zehn Frauen im Leben keinen Brustkrebs.

Wo können sich Frauen noch über Brustkrebs informieren?

Georg Heinrich: Die Arbeitsgemeinschaft gynäkologische Onkologie hat einen Patientenratgeber erstellt, den man sich unter www.ago-online.de als PDF-Datei herunterladen kann.

Irina Göttling: Unter www.screening-brandenburg-ost.de gibt es weitere Informationen zum Programm.