Pergola verschönert Müllrose

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Erholungsort Müllrose wird Stück für Stück immer schöner. Seit einigen Wochen schmückt eine zweite Pergola die Frankfurter Straße. Mitarbeiter des Bauhofs haben sie auf dem unbebauten Grundstück neben dem Hotel und Gasthaus „Zur Sonne“ aufgebaut. Dort verdeckt sie einen Parkplatz. Die mehr als 10 Meter lange Pergola ist nicht nur wegen ihrer Holzkonstruktion ein Hingucker. In sechs großen Blumenkästen entfalten Sommerblumen ihre Blütenpracht. Links und rechts der Pergola sind außerdem in zwei Pflanzkübeln je ein Spitzahorn gepflanzt worden. Für Passanten, die sich ausruhen möchten, steht in der Mitte der Pergola eine Sitzbank aus Metall und Holz. Und an einen Papierkorb ist auch gedacht worden.

Im Mai hatten Mitarbeiter des Bauhofs des Amtes Schlaubetal ebenfalls in der Frankfurter Straße, aber auf der anderen Straßenseite und etwas weiter südlich, eine erste Pergola aufgestellt. Auch dort gibt es eine Sitzbank und einen Papierkorb – beides gab es auch schon vorher dort, allerdings ohne die schicke Pergola. Anders als am Hotel „Zur Sonne“ werden Pflanzen dort nicht in Kübeln, sondern in Beeten heranwachsen. Spindelsträucher sollen dort einmal ihr Grün entfalten.(gro)