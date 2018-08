Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Zu einem spektakulären Polizeieinsatz kam es am Freitag gegen 9.20 Uhr in der Lehnitzstraße unter den Augen mehrere Passanten. Die Polizei war auf einen mit Haftbefehl gesuchten 26-Jährigen aufmerksam gemacht worden und eilte mit zwei Einsatzwagen herbei. Als sie den Gesuchten festnehmen wollten, wehrte er sich und schlug um sich. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Der wohnungslose Mann muss eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, teilte Ariane Feierbach von der Polizeidirektion in Neuruppin mit. Deshalb wurde der Mann in die Polizeiinspektion mitgenommen und von dort in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

In der Begleitung des 26-Jährigen befand sich außerdem eine 15-jährige Jugendliche aus Oberhavel, die vor einigen Tagen als vermisst gemeldet worden war. Es war bereits vermutet worden, dass sie sich in der Begleitung des 26-Jährigen befindet. Das Mädchen wurde von der Polizei zu den Eltern gebracht.