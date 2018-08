Heimat unterm Regenbogen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) 13 Beeskower Kinder haben sich in dieser Woche am Ferienprojekt „Zeig mir deine Heimat“ im Hüfnerhaus beteiligt. Betreut wurden sie dabei von Helene Radam. Die Mädchen und Jungen stammen ursprünglich aus Syrien, Pakistan, Afghanistan und dem Tschad, sie haben spanische und deutsche Eltern.

Ziel war es, den Begriff Heimat durch Malerei, durch Fotos und darstellende Kunst sichtbar zu machen. Trotz der Sommerhitze waren die Kinder mit großem Enthusiasmus dabei. Schon am Mittwoch konnte man in der Küche des Hüfnerhauses ein großes Bild bewundern. Wasser ist darauf zu sehen. „Das war erstaunlicherweise allen Kindern sehr wichtig“, sagt Helene Radam. Im Wasser schwimmen Fische, ein Surfer dreht seine Runden, am Himmel fliegen Vögel. Das zweite große Motiv ist ein schützendes Haus, viele Menschen sind abgebildet. Alles wird von einem das ganze Bild überspannenden Regenbogen umrahmt. Das Gemälde und einige weitere Bilder werden im September bei der Interkulturellen Woche in Beeskow präsentiert. Dann werden die Kinder auch mit einem Lied auftreten und den selbst gedrehten Film zum Thema Heimat zeigen.

Die interkulturelle Woche unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ wird in Beeskow vom 24. bis 30. September begangen. Die einzelnen Veranstaltungen koordiniert das Bürger- und Ehrenamtszentrum Hüfnerhaus. Vereine und Initiativen, die sich beteiligen möchten, können sich noch anmelden. Fest steht bereits, dass die Beeskower Preußen ein Fußballturnier organisieren, im Hüfnerhaus gibt es die „Küche international“. Die Tafel der gefas hat eine Veranstaltung angekündigt, der Jugendclub Pier 13 beteiligt sich mit dem Workshop „Beeskow wahrnehmen - Stadtforschung“. Außerdem wird im Hüfnerhaus ein Lesepunkt eingeweiht.

Anmeldungen sind unter 03366 3384290 oder an buhrke.bumerang@gmx.de möglich.