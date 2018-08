Nadja Voigt

Neuküstrinchen (MOZ) Die riesigen Rundbogenfenster der Kirche Neuküstrinchen liegen derzeit auf den Arbeitstischen und im Depot der Berliner Glaswerkstatt Andreas Walter. Dort sichten und sortieren, reinigen und verkitten die Fachleute Fenster für Fenster.

„Es ist wie ein riesengroßes Puzzlespiel“, gibt Andreas Walter lachend zu. „Und ein riesiges Scherbengewitter.“ In der Berliner Werkstatt des Bleiglasermeisters in Friedrichshagen befinden sich derzeit neun Fenster der Kirche aus Neuküstrinchen. Sie werden dort von den Fachleuten in vielen verschiedenen Arbeitsschritten gereinigt, sortiert und erhalten dann eine neue Verkittung und neue Bleiprofile. Die alten, aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts stammend, sind in einem schlechten Zustand. Wie der Fachmann der Besuchergruppe – bestehend aus Sylvia Hecht vom Gemeindebüro Neulietzegöricke, Pfarrerin Nanna-Maria Luttenberger und Marek Fiedorowicz vom zuständigen Ingenieurbüro – berichtete, ist die Verbleiung hauchdünn und stark oxidiert. „Und der Kitt darunter ist die Basis. Er hält jedoch nur rund 50 Jahre“, erklärte Andreas Walter. Die riesigen Rundbogenfenster des Doms des Oderbruchs hätten enorme Druck- und Zuglasten auszuhalten, so Walter. „Hinzu kommt, dass das Wasser der größte Feind des Glases sei“, sagt der Fachmann und präsentiert eine der Scheiben, wo die Gläser fast blind sind. Solche Stellen müssen jedoch, in Absprache mit den Denkmalbehörden, nicht zwingend ausgetauscht werden. Denn es solle so viel Originalsubstanz wie möglich erhalten werden. Rein technisch gesehen, so Andreas Walter, würde er als Handwerker allerdings eine Neuverbleiung der Fenster empfehlen. Das ist jedoch nicht vorgesehen und auch zu zeit- und kostenintensiv. „Wir restaurieren sie und machen sie nicht neu“, unterstreicht Andreas Walter.

Und eigentlich hatte Marek Fiedorowicz auch am Montag bei dem Vor-Ort-Termin in Berlin grünes Licht gegeben, dass in zwei bis drei Wochen die Rüstung an der Nordseite der Kirche in Neuküstrinchen steht. Denn auch die Verfugung der Fassade steht noch aus. Auch sie soll im diesjährigen fünften Bauabschnitt noch fertiggestellt werden. Bis zum 7. Oktober – dann wollte die Gemeinde einen feierlichen Abschlussgottesdienst für die Arbeiten begehen. Diesen Termin hat Pfarrerin Nanna-Maria Luttenberger am Montag jedoch abgesagt. „Wir verschieben den Festgottesdienst auf das Frühjahr“, sagte sie dem sichtlich erleichterten Bleiglasermeister. „Wir wollen Ihnen den Druck nehmen.“ Denn auch ohne Neuverbleiung ist die Arbeit in der Werkstatt mit enormen Zeitaufwand verbunden: Die Fassungen sind an den Rändern, dort wo sie in den Mörtel gebettet sind, sehr stark angegriffen. Mehrere Wochen brauchen die Fachleute, um ein ganzes Fenster, das mehr als dreieinhalb Meter hoch und zwei Meter breit ist, und mal stärker, mal weniger beschädigt ist, zu restaurieren. In der Fläche sind die Gläser farblos, an den Rändern jedoch in farbigem Glas gefasst. In Gelb- und Blautönen, wie sich beim Blick gegen das Licht zeigt. Auch die Bleie weisen Besonderheiten auf: Sie sind dekoriert, profiliert. „Dabei handelt es sich um sogenannte Karniesbleie“, berichtet Andreas Walter.

In den 1950er Jahren wurden – zumindest die unteren – Fenster der Kirche in Neuküstrinchen saniert. Im vergangenen Jahr waren die Fenster auf der Südseite an der Reihe. Nun prangen auf der Nordseite noch eine Weile länger die nackten Schutzgläser in den Fensterleibungen. Sie wurden als Schutz vor den Bleiglasfenstern angebracht, erwiesen sich jedoch als wenig hilfreich. „Dort hat sich immer Feuchtigkeit gesammelt“, berichtete Marek Fiedorowicz bei der jüngsten Baubesprechung.