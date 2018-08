Wenn mit einem Klick alles still steht

Andrea Linne

Bernau/Schönwalde (MOZ) Manchmal beginnt es mit Händezittern. Wenn Nervenzellen nicht mehr ineinander greifen, stockt die Bewegung. Parkinson tritt in unterschiedlichen Formen auf. Wolfgang Drebinger weiß darüber Bescheid.

Begonnen hat es bereits 2002, als seine heute 79-jährige Ehefrau die Diagnose bekam. „Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, die Sympotmatik verschlechtert sich, auch wenn es Medikamente wie L-Dopa und Dopamin gibt. Es werden Botenstoffe im Gehirn abgebaut, einzelne Nervenzellen sind nicht mehr verbunden“, berichtet der Regionalleiter. Der Verlauf, sagt der frühere Lehrer, der seit 18 Jahren pensioniert ist, sei bei jedem Betroffenen sehr unterschiedlich. „Wir haben in unserer Gruppe ein Mitglied, das seit 40 Jahren damit lebt.“ Oft wird auch von einer sogenannten Schaufensterkrankheit gesprochen, wenn Parkinson fortgeschritten ist. Dann bleiben Betroffene stehen und laufen nicht mehr weiter, als würden sie ein Schaufenster ansehen wollen. Mit dem Aufmalen eines Striches geht es plötzlich wieder voran.

„Der fortschreitende Kontrollverlust der Muskeln, der zu Zittern, Steifheit, Gang- und Gleichgewichtsproblemen führt, ist bei vielen Betroffenen festzustellen“, so der 78-Jährige. Die Belastung, weiß der Schönwalder aus vielen Fortbildungen in Beelitz, treffe nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. So ist die Arbeit der Selbsthilfegruppe auch auf Freude und Spaß gerichtet. „Das Leben geht weiter“, ermuntert der Schönwalder. Die Neigung zu Stürzen ist groß, sagt er, auch die Gefahr, dement zu werden, steigt. In Fachvorträgen zu Arzneimittel-Wechselwirkungen, in der Kooperation mit Medizinern, zum Beispiel vom Bergmann-Klinikum in Potsdam, und in Weiterbildungen über die Berlin-Brandenburgische Parkinson-Vereinigung würden Mitglieder mit neuesten Erkenntnissen versorgt. Die 55 Frauen und Männer starke Gruppe, die sich jeweils am zweiten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr trifft, beteiligt sich auch an öffentlichen Veranstaltungen. 36 Mitglieder, berichtet Drebinger, sind auch Mitglied im Landesverband. 20 Gruppen gibt es in Brandenburg, mehr als 100 000 Betroffene in ganz Deutschland.

Relativ neu sind die Erfahrungen mit Hirnschrittmachern. Eine Operation, erzählt Drebinger, dauere acht bis zehn Stunden. Zwei Mitglieder können damit gut leben, sagt er. Auch Apomorphin-Pens helfen einigen Menschen. Wenn in Potsdam die Parkinson-Tage stattfinden, sind die Bernauer gern dabei und hören in Fachvorträgen, was sich auf dem Gebiet der Forschung so tut. Auch Kontakte zum St. Joseph Krankenhaus in Berlin-Weißensee sowie nach Beelitz befördern den Wissenszuwachs. So sei nicht jedes Narkosemittel für Parkinson-Kranke unbedenklich geeignet, falls Operationen anstehen. Auch darüber werde in der Gruppe gesprochen.

Um sich aber fit zu halten und aus der Einsamkeit herauszukommen, die viele Betroffene erleben, organisiert die Gruppe auch Bewegungsspiele. Ein Sommerfest wird gefeiert, gern gebastelt. „Wir wollen uns beweglich halten, das Gedächtnis trainieren und sportlich aktiv sein, solange es geht“, ermuntert Wolfgang Drebinger Betroffene, vorbeizuschauen.

Unterstützung erhält die Gruppe, die geringe Mitgliederbeiträge kassiert, von Krankenkassen, vom Landkreis Barnim sowie von den Stadtwerken Bernau. So sind verschiedene Gruppenfahrten möglich, gerade waren die Mitglieder zu einer Flößerfahrt in Finowfurt. Die Eberswalder Selbsthilfegruppe Parkinson sucht einen neuen Vorsitzenden. Im Moment übernimmt der Landesvorsitzende der Parkinson-Vereinigung, Torsten Römer, die Arbeit mit.

Hilfe bei der Suche nach einem Raum hat die Gruppe auch von städtischer Seite erhalten, erzählt Drebinger. Künftig findet daher bei der Volkssolidarität in Bernau, Sonnenallee 2, immer am zweiten Donnerstag im Monat das Treffen statt. Wolfgang Drebinger ist unter 033056 23689 oder E-Mail: wolfgang@drebi.de zu erreichen.