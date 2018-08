Erinnerungen an Kachelöfen gesucht

Marco Winkler

Velten (MOZ) Das Ofen- und Keramikmuseum sucht Erinnerungen und Geschichten rund um den Kachelofen. Die gesammelten Erzählungen sollen im Herbst die neue Sonderausstellung zum kulturellen Erbe der Kachelofen- und Keramikproduktion in Velten bereichern.

Dabei können die Geschichten ganz vielfältig sein: Kindheitserinnerungen, Erlebnisse aus dem eigenen Arbeitsalltag in der Produktion oder die Befreiung vom Kohleschleppen, als die Zentralheizung kam. Per Brief, Email oder Mitmachpostkarte können die Geschichten an das Museum geschickt werden. Die extra gestalteten Postkarten liegen im Foyer des Museums aus. Unter allen Teilnehmern werden zwei Fotobände („Ein Platz am Ofen“) verlost.

„Der Kachelofen verkörpert kulturelles Erbe auf vielfältige Weise“, heißt es in der Mitteilung des Museums. „Von Velten in die Welt und retour“ lautet der Titel der Ausstellung im Rahmen des diesjährigen Kulturland Brandenburg. Der Leitidee „Wir erben: Europa in Brandenburg – Brandenburg in Europa“ nähert sich das Museum aus der Perspektive des Keramischen Universums Velten. Zum einen sollen Wege der Öfen und Keramiken aus Velten hinaus sowie hierher in die Museumssammlung zurück anhand von Objektbiografien nachgezeichnet werden. Zum anderen will das Museum eine eigene Sammlung zusammenstellen.

Wer Erinnerungen teilen möchte, schreibt an Ofen- und Keramikmuseum Velten, Wilhelmstraße 32/33, 16727 Velten oder schickt eine E-Mail an info@okmhb.de (Stichwort „Kulturerbe“).