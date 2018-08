Bernauer verkauft Bilder für einen guten Zweck

Andrea Linne

Zepernick (MOZ) Bereits zum fünften Mal stellt der Bernauer Hobbykünstler Johannes Feldmann nun in Zepernick aus. Im Gemeinderaum der evangelischen St.-Annen-Kirche sind fast 30 Aquarelle und Pastelle sowie Ölbilder zu sehen.

Die hat der 82-jährige Bernauer, der früher Chemielehrer war, gezeichnet. Noch heute besucht der Senior Malkurse, unter anderem in der Frakima in Bernau, wo er seine Fähigkeiten weiter ausbildet und verfeinert. „Ich habe schon immer gern gemalt, aber seit meiner Pensionierung ist es natürlich mehr geworden“, erzählt Johannes Feldmann. Dabei geht er gern in die Natur, hält fest, was es an schönen Blicken gibt. „Wir arbeiten aber im Kurs auch mit Modellen“, erläutert er.

Dennoch sind vor allem Motive aus der Natur das, was ihn umtreibt. Rot gefärbte Felder, leuchtende Bäume und kräftige Sonnenuntergänge haben es ihm angetan. Aber auch filigrane Blüten oder Porträts von Singvögeln finden sich unter den ausgestellten Bildern. Ob mit Kreide oder Öl, die Arbeiten lassen für Johannes Feldmann selbst immer eine optimistische Atmosphäre entstehen. Kräftig sind die Striche, leuchtend die Farben - Lebensfreude spricht aus den ausgestellten Werken. „Es werden aber immer mehr, da dachte ich, ich könnte wieder einige veräußeren“, macht der Bernauer klar.

Und zwar für einen guten Zweck. Die SOS-Kinderdörfer erhalten das eingenommene Geld, 50 Euro sind das Mindestgebot für eine seiner Zeichnungen. „Das habe ich schon sehr oft gemacht, auch an verschiedenen Orten. Ich brauche ja nicht mehr so viel“, erklärt der agile Freizeitkünstler. So stellt er bereits zum fünften Mal in den Räumen der Zepernicker Kirchengemeinde aus. Auch in Berlin und Bernau konnte er schon Wände in Arztpraxen oder anderen öffentlichen Gebäuden mit den gezeichneten Naturaufnahmen verschönern.

Zeit, sich die Gemälde anzuschauen und vielleicht zu überlegen, ob eines erworben wird, ist am 1. September, 6. Oktober und 3. November. Von 10 bis 12 Uhr will Johannes Feldmann selbst vor Ort sein und gern auch Erklärungen zum Entstehen einzelner Werke geben. Der Erlös geht in Gänze an den gemeinnützigen Zweck. „Eingeladen sind aber auch alle, die nicht kaufen, sondern nur schauen möchten“, macht der Künstler klar, der weiter daran arbeitet, seine Fähigkeiten zu perfektionieren.

Insgesamt mehr als 200 Bilder hat Johannes Feldmann über die Jahre schon verkauft. Die Arbeit der SOS-Kinderdörfer findet er sinnvoll und gut. Deshalb möchte er die Arbeit dieser Organisation unterstützen. Vielleicht schwingt da auch ein bisschen Erleben aus seiner Zeit als Chemielehrer mit, Kinder als wertvoll und wichtig für das eigene Leben zu erachten.