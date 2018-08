Streit um Mängel geht in die nächste Runde

Holger Rudolph

Die großen Mängel am neuen Rheinsberger Rathaus soll es laut Architekt Peter Köster nicht geben. So steht es in einem Brief, mit dem sich am Montag die Stadtverordneten beschäftigen.

SPD-Fraktionsführer Sven Alisch bleibt bei seiner Darstellung und fordert Aufklärung. Zum Wochenbeginn hatte er bei der jüngsten Stadtverordnetensitzung von Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) gefordert, die vor Monaten gefassten Beschlüsse zur Einsetzung eines bestimmten Baugutachters und eines Rechtsanwalts zwecks Betreuung des Rathaus-Baus umzusetzen und mit massiven Mängeln am Rathaus argumentiert.

In Kösters danach verfasstem Schreiben an Schwochow steht, dass lediglich bereits bekannte Mängel grundlos erneut aufgelistet worden seien. Einige davon seien bereits oder würden zurzeit behoben. Auch wären sämtliche technische Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft worden. Weil durch den seitens der Stadtverordneten verhängten Baustopp wichtige Ausschreibungen blockiert werden, müsse das Gebäude abermals ohne dichte Fassade in die Winter-Baupause gehen.

Sven Alisch betonte indes am Freitag, dass es sich bei den schweren Baufehlern um aktuelle Mängel handele. Der Gutachter habe sich vor Kurzem als Privatmann ein Bild von der Baustelle gemacht. Dabei sei unter anderem aufgefallen, dass der fehlerhaft ausgeführte Überputz zu Rissen führen kann. Andere Baufehler könnten Auslöser von Schimmelbildung sein. Die von Köster genannten Funktionsproben mögen zwar positiv verlaufen sein, doch seien die Kabel in unzulässiger Weise verlegt worden. Nicht nur die ausgemachten Fehler am Bau müssen laut Alisch beseitigt werden. Er hat noch eine weitere dringende Forderung: „Es muss endlich aufgeklärt werden, wer dafür verantwortlich ist, dass die Kosten derart explodierten. Aus ursprünglich 3,2 Millionen Euro für Remise und Rathaus wurden inzwischen 8,2 Millionen Euro allein für das Rathaus.“