Naturpark wird Stelle gestrichen - trotz Auszeichnung

Zufrieden mit dem Naturpark: Werner Nüse (links) und Bernhard Drixler gehören der Kommission an. © Foto: Stephanie Fedders

Stephanie Fedders

Menz Menz. Der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land darf sich weiterhin „Qualitätsnaturpark“ nennen. Nach einer umfangreichen Überprüfung kam der Verband Deutscher Naturparke (VDN) zu dem Ergebnis, dass auch die zweite Evaluierung nach 2013 positiv ausfällt und einer erneuten Zertifizierung nichts im Wege steht.

Das Resultat gab Qualitätsscout Bernhard Drixler am Donnerstag in Menz bekannt. Obwohl bei Naturparkleiter Dr. Mario Schrumpf „die Freude über das gleichbleibend gute Niveau“ überwiegt, stehen den Verantwortlichen womöglich schwere Zeiten bevor. Geht es nach der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg für das Jahr 2020, dann muss der Naturpark in naher Zukunft mit weniger Mitarbeitern auskommen.

„Von vier Stellen sollen drei übrig bleiben“, erklärte Schrumpf und löste mit dieser Aussage Kopfschütteln bei Bernhard Drixler aus. „Im Durchschnitt sollten in den Naturparken sechs Vollzeitkräfte arbeiten. Wenn jetzt trotz weiterer Aufgaben eine Reduzierung zu befürchten ist, mache ich mir große Sorgen“, so der Leiter des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Der Baden-Württemberger bescheinigte dem Menzer Team zwar „gute Leistungen in Anbetracht des Ressourceneinsatzes“, er machte aber auch Schwachpunkte aus.

Fünf Handlungsfelder umfasst der Katalog. Bestnoten gab es für den Bereich „Naturschutz und Landschaftspflege“. Drixler hob die großen Flächen an Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebieten und die Betreuung durch den Naturpark hervor. Das sei „in Deutschland nicht selbstverständlich“, wusste der Qualitätsscout. Auch die Kooperation mit dem Förderverein Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide e. V. brachte Pluspunkte. Das freute besonders den Vorsitzenden Dr. Wolfgang Henkel, der ebenfalls mit Personalproblemen zu kämpfen hat. Umso höher sei die Leistung der Mitglieder und Mitarbeiter im Naturparkhaus anzurechnen, die sich nicht nur bei Veranstaltungen wie dem Waldfest maßgeblich einbringen, sondern auch noch touristische Aufgaben erfüllen. „An die 3 000 Anfragen von Urlaubern gehen jedes Jahr bei uns ein“, bilanzierte Henkel.

Das zweitbeste Ergebnis gab es in Sachen „Umweltbildung und Kommunikation“. Das Zusammenspiel im Netzwerk aus Landschaftsführern, Naturwachtmitarbeitern, der Fontane-Schule Menz und den Naturpark-Kitas Menz und Lindow lobte Drixler als „tolle Sache“.

Solide schnitt der Naturpark im Bereich „Management und Organisation“ ab. „Luft nach oben“, sieht Bernhard Drixler beim „Nachhaltigen Tourismus und Erholung“. Beim fünften Kapitel, der „Nachhaltigen Regionalentwicklung“, sah der Scout „einen deutlichen Absturz“ im Vergleich zu den anderen Unterpunkten. „Es mangelt an Ressourcen, Geld und Arbeitsplätzen“, kritisierte Bernhard Drixler. Die bisherigen Kooperationen „seien noch nicht netzwerktauglich“, so das Fazit der Überprüfung.

Für den Schluss seiner Ausführungen sparte sich der Gast aus dem „Ländle“ auf, was ihn besonders beeindruckt hat: die Klarwasserseen. „So etwas haben wir bei uns nicht“, gestand Drixler.