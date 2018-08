Gratis-Konzerte locken in die Altstadt

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Am nächsten Wochenende steigt in Storkow zum vierten Mal das Alinae-Lumr-Musikfestival. Etwa 1000 Besucher werden dazu wieder erwartet. Die bekanntesten Bands spielen auf dem Burghof. Es gibt aber zahlreiche weitere Schauplätze in der Stadt, die auch ohne Eintrittskarte besucht werden können.

Das Konzept des Festivals, das nach wie vor nahezu ausschließlich ehrenamtlich organisiert wird, ist unverändert. Es gibt zahlreiche Konzerte, aber auch Lesungen, Workshops und zum Beispiel einen Waldrundgang mit dem Förster sowie eine Führung zu den Wasserbüffeln an der Burg. Gleichzeitig wollen die Veranstalter mit zahlreichen kostenlosen Angeboten erreichen, dass das Festival von Freitag bis Sonntag auf die ganze Stadt ausstrahlt. Während für die Konzerte auf der Burg eine Eintrittskarte nötig ist (65 Euro für drei Tage), kann den Darbietungen auf dem Marktplatz, am Mühlenfließ und in der evangelischen Kirche kostenlos gelauscht werden. Für das Programm im Irrlandia ist der Eintritt in den Freizeitpark ausreichend. Und Storkower, die auf die Burg wollen, kommen in den Genuss eines Anwohner-Sonderpreises von 37 Euro.

Nachdem die insgesamt rund 1000 Tickets im vergangenen Jahr bereits einige Zeit im Vorfeld ausverkauft waren, gibt es diesmal eine Woche vor dem Auftakt noch Eintrittskarten. Johann Schwarz vom Alinae-Lumr-Verein führt das darauf zurück, dass es drei unmittelbare Konkurrenzveranstaltungen – also andere Musikfestivals – in der weiteren Umgebung gebe. „Insgesamt läuft der Vorverkauf aber trotzdem gut. Allmählich werden die Tickets knapp. Ich halte es für gut möglich, dass am Ende alle weg sind“, sagt er.

Der Musikstil der Künstler, die beim Alinae Lumr auftreten, bewegt sich „querbeet zwischen Singer-Songwriter, Pop und Rock“, wie Schwarz beschreibt. In der Kirche gebe es auch Jazz-Klänge. Als bekannteste Bands kündigt Jenny Jürgens von den Veranstaltern die Gruppen Slowdive und Blonde Redhead an. Und auch eine Woche vor dem Start ist noch Bewegung im Programm. Am Freitag kündigte der Verein einen neu vereinbarten Auftritt von Gisbert zu Knyphausen an.

Neu ist der Standort des Campinplatzes, auf dem im Laufe des Freitags eine bunte Zeltstadt entstehen wird. Er befindet sich nicht mehr auf der Festwiese direkt an der Burgstraße, sondern auf der Anglerwiese, also ein Stück weiter hinten und weiter entfernt von der viel befahrenen Straße. „Das ist ein noch besserer Standort, weil er ruhiger und sicherer ist“, sagt Schwarz. Ein Musikfestival, bei dem sich der Zeltplatz für die Besucher mitten in der Stadt befindet, sei ohnehin „einzigartig“.

Die Veranstalter loben im Vorfeld einmal mehr die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt – die andersherum auch enorm von der Veranstaltung profitiere. „In unserer Musikszene ist Storkow deutschlandweit ein Begriff“, sagt Schwarz. Das Festival komme daher einer großen Marketingkampagne für die Stadt gleich. „Die Veranstaltung bringt nicht nur den Pizzaläden etwas, die ein Wochenende lang ihre Kartons ausverkaufen.“ Er kenne viele, die nach dem Festival wiederkommen, zum Beispiel für einen schönen Tag am See. Sogar ein Haus hätten sich Alinae-Lumr-Gäste in Storkow schon gebaut.

Andersherum macht sich das Festival nach den Eindrücken der Veranstalter auch bei den Einheimischen nach und nach einen Namen. „Die meisten Besucher kommen natürlich von auswärts, aber die Zahl der Storkower wird nach unserer Beobachtung jedes Jahr mehr“, sagt Schwarz.

Weitere Informationen und Kartenvorverkauf: www.alinaelumr.de