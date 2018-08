Zeitreise in der Lehnitzstraße

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Vor wenigen Wochen hat der Berliner Fabian Deschler im Internet eine Immobilie entdeckt und gekauft, weil er sich sofort in das fast hundert Jahre alte Haus in der Lehnitzstraße verliebt hatte. Jetzt steht der 37-Jährige vor einer großen Sanierung eines kleinen Hauses.

Wenn das Tor zum Hof offen steht, sind es nur wenige Schritte von der Lehnitzstraße in eine scheinbar vergangene Epoche. Leuchtet vorn an der Fassade die bunte Reklame eines Nagelstudios und einer Änderungsschneiderei, wird es hinter dem zweigeschossigen Haus dunkel und grau. Die 1920 errichteten Gebäude liegen um einen mit Ziegeln schief gepflasterten Hof und befinden sich größtenteils im Urzustand. Zwischen zwei backsteinernen Hinterhäusern sind Ställe, in denen schon lange keine Tiere mehr gehalten werden. Fabian Deschler ist mit einer Truppe Unterstützern dabei, die Ställe zu entrümpeln. Vor einer Tür liegen ein paar Zentner Kohle, in den übrigen Kammern lagerten alte Backöfen, Kühlschränke und jede Menge Unrat.

„Wir haben schon viele Kubikmeter Müll hier rausgeholt“, sagt der 37-Jährige. Überraschende Schätze hat der Berliner in all den Hinterlassenschaften aber kaum gefunden. Nur eine alte Tür, ein Stuhl und ein paar Bretter hat er vorm Container bewahrt. Einer seiner Helfer glitzert plötzlich golden in der Sonne. Aus irgendeiner aufgeplatzten Mülltüte ist der Glitter auf ihn gefallen und an der verschwitzten Haut kleben geblieben. Dem Mann ist das Glitzern etwas peinlich, die Kollegen freuen sich. Plötzlich wirkt das Aufräumen wie eine Party.

Je mehr Müll verschwindet, desto besser wird der Blick frei. Das Mauerwerk ist überall dort marode, wo die Fallrohre der Regenrinnen kurz über dem Boden enden, statt das Wasser vom Haus wegzulenken. Das Hinterhaus auf der linken Seite hat ein Loch im Dach. Jahrelang regnete es ins Haus. „Die Decken sind nicht mehr tragfähig“, sagt Desch-ler, ohne einen Anflug von Missmut. Dann steigt er die Treppe im Haupthaus empor. Zum Dachgeschoss führt eine einfache Holzstiege. Eine Wohnung ist noch belegt, die Mieterin will bald ausziehen. In allen anderen freien Räumen lagerte ebenfalls viel Unrat. Auf einer grauen Tür, die an einen Verschlag erinnert, hinter der sich aber mal eine Wohnung befand, steht in großen Buchstaben „Erotik-Center“, darunter ein aufgemalter Blitz wie auf einem Stromkasten. Auch ein Namensschild und die Klingel sind noch da. Die grau-beige-farbenen Blümchentapeten der Wohnung dahinter sind wellig geworden. In einer dunklen Kammer mit kleiner Dachluke kleben Tierfotos an den Wänden. Die benachbarten Räume sind unverkleidete Dachböden, die ebenfalls vollgestellt waren. Durch das offene Fenster der einzigen Gaube ist der Nicolaikirchturm zu sehen. Die Doppelkastenfenster zum Hof stammen noch aus der Erbauungszeit, ihre äußeren Fenster klappen nach außen auf.

Fabian Deschler hat das Haus in einer Internetannonce gefunden und erst vor wenigen Wochen einer Freiburgerin abgekauft, die es geerbt und kein Interesse an der Immobilie hatte. Nun will er sehen, was sich daraus machen lässt. „Ich habe mich sofort in das Haus verleibt“, sagt er über das marode Gebäude, dessen Front groben Rauputz trägt. Doch er liebe es, zu bauen. Und an diesem Haus gebe es viel zu tun. „Mein Vater hat sein Leben lang an unserem Haus gebaut. Ich bin praktisch auf einer Baustelle groß geworden“, sagt Deschler, der seine baulichen Fähigkeiten nun unbegrenzt anwenden kann.

Was genau aus dem Haus wird, weiß er noch nicht. Das hinge auch von den Auflagen der Baubehörden ab. „Die Planungen stehen ja noch ganz am Anfang“, sagt Deschler. Wenn er Wohnungen baut, muss er auch Parkplätze schaffen. Doch dafür ist die Einfahrt zu schmal und der Hof zu klein. Es müssten Gebäude abgerissen werden. Die nur drei Meter tiefen Ställen seien ohnehin kaum nutzbar. Ob das Haus mit dem Dachschaden noch zu retten ist, weiß Deschler noch nicht. Er will erstmal einen Architekten mit der Planung beauftragen

Selber in dem Haus wohnen, will er nicht. Deschler lebt mit Frau und Kindern in Neukölln. Das Haus in Oranienburg ist eher ein Abenteuer mit offenem Ende und einem optimistischen Bauherrn. Seinen Mut und Optimismus wird Fabian Deschler durch unerwartete Schäden oder Bürokratie hoffentlich nicht verlieren.