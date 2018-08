Gruselige Gestalten gesucht

Sandra Euent

Elstal (MOZ) Karls Erlebnis-Dorf in Elstal sucht Erschrecker und Make-up-Artists für Grusel-Nächte im Oktober. Am 25. August ist das große Casting. Die langen Gruselnächte sind nichts für schwache Nerven. Am 20 und 27. Oktober werden von 17.30 bis 22 Uhr in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal echte Erschrecker und Make-up-Artists gesucht. Alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen schaurigschönen Nebenjob oder eine geringfügige Beschäftigung suchen, sind am 25. August zwischen 10 und 15Uhr zum großen Casting in die Aula der Oberschule Elstal eingeladen. Eine Anmeldung ist auf www.karls.de/erschrecker (Erschrecker) beziehungsweise www.karls.de/makeupartist (Make-up-Artist) erforderlich.