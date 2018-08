dpa

Berlin (dpa) Zahlreiche historische Bauten Brandenburgs laden am 8. September wieder zur Besichtigung: Zum 25. „Tag des offenen Denkmals“ gibt es in etwa 400 Schlössern, Kirchen, Gärten und weiteren Orten Führungen und Sonderaktionen, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Freitag mitteilte.

Motto des bundesweit veranstalteten Denkmalstags ist diesem Jahr demnach: „Entdecken, was uns verbindet“. Geöffnet sind an dem Tag die Rennbahn Hoppegarten, das ehemalige Gasthaus „Kaiserkrone“ in der Gartenstadt von Brieske-Marga sowie das Schloss Genshagen in Ludwigsfelde. Von Königs Wusterhausen nach Beeskow fährt ein historischer Dampfzug. In der Friedenskirche in Potsdam ist ein Gottesdienst geplant.