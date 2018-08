Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Unter dem Motto „Music meets Altstadtfest“ erwartet die Kurstadt am 7. und 8. September wieder Tausende im Herzen von Bad Freienwalde. Auf neun Bühnen und in den romantischen Höfen dürfen sich die Gäste bei der 18. Auflage der Traditionsveranstaltung vor allem auf Musikbands aus der Region freuen.

Viele, die an diesem zweiten Septemberwochenende nach Bad Freienwalde kommen, sind von Anfang an dabei, haben nicht ein Fest verpasst. Auch diesmal dürfen sie sich auf ein buntes Programm freuen, das bei aller Vielfalt auch noch für Treffen mit Freunden und der Familie lässt.

Der Startschuss fällt am frühen Freitagabend (17 Uhr) mit dem DAK-Stadtlauf durch die Königstraße. Die besten Läufer werden um 19 Uhr auf der Hauptbühne vor dem Rathaus geehrt. Danach setzen dort ab 20 Uhr die Atomic Playboys den ersten musikalischen Höhepunkt. „Die vier Big-Styler-Jungs aus Hamburg nehmen das Publikum mit auf eine Reise quer durch die Top-Charts von Heute und dem Besten von Gestern. Von Rock bis Pop, von Schlager bis zur Neuen Deutschen Welle“, verspricht die Tourismus GmbH in ihrer Ankündigung. Die Party-Meile wird bereits ab dieser Zeit eröffnet sein. Mit „Die Rockenden Fünf“, einer Rock-Coverband aus dem Oderbruch, startet die Feuerwehrgasse in den Abend. Anythink Else, Helio und Getzby sorgen auf dem Hof der Märkischen Oderzeitung für gute Stimmung. Das DJ-Programm „melody & harmony – finest housebeatz“ heizt am Freitagabend im Offi-Hof ein. Auf dem „Hof der Karnevalisten“, dem Hof der Tourist-Information, beginnt unterdes die Schlager-Nacht.

Der Sonnabend steht ganz im Zeichen der Familie. Erstmals werden, so die Tourismus GmbH, der Kirchenvorplatz und der Platz vor dem ehemaligen Amtshaus in die Feier eingebunden. Während vor dem Amtshaus um 11 Uhr ein Fußballtunier für Jedermann beginnt, kann man zur selben Zeit vor der Kirche bei Federweißem und Zwiebelkuchen die Malerei von Marco Fühlau anschauen. Der Künstler begeisterte schon im vergangenen Jahr mit seiner ausdrucksstarken Straßenmalerei vor dem Gebäude der Tourist-Information in der Uchtenhagenstraße. Diesmal wird er anhand einer Figur Theodor Fontane mit Blick auf dessen 200. Geburtstag im nächsten Jahr gestalten. Im Offi-Hof laden kreative, spielerische sowie informierende Aktionen für Familien und Kinder zum Mitmachen ein. Frischer Kuchen vom Feldbackofen Gabow und Kunst wird in der Konzerthalle geboten.

Bürgermeister Ralf Lehmann und die Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, Ilka Krüger, eröffnen das Fest um 11.30 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz, bevor das Jugendorchester unter der Leitung von Florian Salewski seine musikalischen Akzente setzt. Die Schausteller haben auf dem Parkplatz an der Karl-Marx-Straße wieder ihren angestammten Platz. Eine Schiffschaukel, eine solche fand 2017 großen Anklang bei den Besuchern, und viele weitere Angebote für Kinder jeden Alters werden in der Karl-Max-Straße aufgebaut sein. Dort und in der Königstraße warten etwa 50 Händler mit ihren Angeboten. Der schönste Stand wird übrigens ausgezeichnet.

„Höhepunkt des Bad Freienwalder Altstadtfestes in jedem Jahr ist der Sonnabendabend. In den vergangenen Jahren besuchten tausende Gäste das Fest in der Kurstadt“, so Martin Koschnitzki von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH und Cheforganisator des Festes. Er hat Musiker von R&B, Disco bis Pop und Schlager engagieren können. So spielen zum Beispiel Helio im Offi, Wanka auf dem Hof der Tourismus GmbH oder Matric auf dem Hof der Märkischen Oderzeitung. Die Band Skameleon wird auf dem Marktplatz die Gäste in Stimmung bringen. Auf den Grünen Höfen geht es mit Kaffeehausmusik oder etwa mit Torsten Riemann etwas ruhiger zu. Für Kinder gibt es wieder das Bungee-Springen vor der Sparkasse.

Und erstmals startet die Tourismus GmbH eine Tombola. Der Hauptpreis ist, wie Martin Koschnitzki informiert, eine Reise im Wert von 1000 Euro. Zusätzlich gibt es vier weitere Reisen zu je 500 Euro zu gewinnen. Die Lose, eins kostet zwei Euro, sind ab 15. August in der Tourist-Information und bei den teilnehmenden Händlern zu haben. Die Programmflyer gibt es ebenfalls ab dem 15. August gratis an gleicher Stelle.

Unter www.unser-altstadtfest.desind ab diesem Zeitpunkt alle Informationen zum Altstadtfest im Internet zu finden. Zudem kann man das Geschehen in den sozialen Netzwerken wie facebook und instagram verfolgen.