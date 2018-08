Miniermotte und Hitze setzen Kastanien zu

dpa

Berlin (dpa) Berlins Kastanienbäume leiden in diesem Sommer besonders stark unter der Miniermotte und der anhaltenden Trockenheit. "Das ist eine doppelte Belastung", sagte Derk Ehlert, Sprecher der Senatsumweltverwaltung. Wegen der Wärme, die für die Motten günstig ist, schlüpfe bereits die dritte oder sogar schon die vierte Generation. Die Larven zerfressen die Blätter. Weißblühende Bäume werfen bereits seit Ende Juni in großem Stil braunes Laub ab. An manchen Straßenzügen mit Kastanien sieht es bereits aus wie im tiefsten Herbst.

Bereits 2017 war ein Miniermottenjahr – Berlins Behörden sprachen vom schlimmsten Befall seit rund zwölf Jahren. Obwohl der frühe Laubabwurf die Bäume nicht direkt schädigt, macht er sie anfälliger für andere Belastungen, vor allem für Bakterien und Pilze. Manchmal starten Kastanien ein "Notfallprogramm" und fangen zum zweiten Mal an zu blühen, nachdem sie all ihr Laub verloren haben. Was für Spaziergänger eine nette Überraschung ist, beunruhigt Naturschützer. Denn durch trockenen Sommer und Stürme kann der Baum durch den zusätzlichen Stress ganze Äste verlieren.

Mottenfallen, die die Insekten mit Duftstoffen anlocken, helfen gegen den Befall. Wichtig sei auch das konsequente Einsammeln des Laubs, ergänzte Ehlert. Denn die neue Brut sitzt auch in abgeworfenen Blättern und schwärmt nach dem Schlüpfen zum Baum aus. Eine weitere naturnahe Lösung zur Bekämpfung der Motte sind Meisenkästen. Denn Meisen ernähren sich von der Motte.

Die abgeharkten Kastanienblätter im eigenen Kompost zu entsorgen, ist keine gute Idee. Denn dort entwickeln sich selten Temperaturen um 60 Grad Celsius, die die Motten töten. Besser ist das Laub deshalb in städtische Kompostanlagen aufgehoben. Weißblühende Kastanien werden in Berlin wegen ihrer Anfälligkeit für Schädlinge auch nicht mehr nachgepflanzt.

Die Miniermotte stammt ursprünglich vom Balkan. Der Klimawandel ermöglicht der wärmeliebenden Motte auch immer weiter im Norden Quartier.