Ministerin sieht eigene Zukunft als ungewiss an

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) blickt unter dem Eindruck des Medikamentenskandals im Land mit Ungewissheit auf die eigene politische Zukunft.

In einem Interview von „Bild“ und „B.Z.“ sagte die 43-Jährige auf die Frage, ob sie Anfang September noch Ministerin sein wird: „Das kann ich Ihnen heute nicht beantworten.“ Golze betonte zugleich, dass sie es als ihre Aufgabe ansehe, „zu klären, was da passiert ist, und zu verhindern, dass es sich wiederholt.“

Bei dem Skandal geht es um das Pharmaunternehmen Lunapharm, das jahrelang in Griechenland gestohlene Krebsmedikamente an Apotheken in mehrere Bundesländer ausgeliefert haben soll. Hinweise dazu führten lange nicht zu Medikamentenrückruf oder einem Widerruf der Betriebserlaubnis. Unklar ist, ob die Medikamente eine Gefahr für die Gesundheit waren.

Am Donnerstag hatte die Ministerin in einer Videobotschaft betont: „Ich sähe einen Rücktritt, wie er derzeit insbesondere von der Opposition und in manchen Medien mir nahegelegt wird, als Flucht vor der Verantwortung. Dazu bin ich nicht bereit.“ Der Regierungschef der rot-roten Koalition, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), hatte davor eine Kabinettsumbildung nicht ausgeschlossen. Zunächst solle aber ein bis Ende August erwarteter Bericht der Expertenkommission zu dem Skandal abgewartet werden.