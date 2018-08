Brandenburgs Finanzämter auf Nachwuchssuche

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gerade erst haben 90 junge Leute ihre Ausbildung als künftige Mitarbeiter der Brandenburger Finanzämter begonnen, da werden schon wieder 110 Kandidaten für das nächste Jahr gesucht. Weil Brandenburg auch für die in ganz Deutschland agierenden polnischen Firmen zuständig ist, hält man auch im Nachbarland nach Azubis Ausschau.

Die nun schon seit Jahren anhaltende gute Wirtschaftsentwicklung drückt sich in Brandenburg auch in stetig steigenden Steuereinnahmen aus. Doch dabei gibt es ein großes Problem: „Es stellt sich im Nachhinein als große Fehleinschätzung heraus, dass jahrelang vor 2010 überhaupt keine neuen Beamten für die Finanzämter ausgebildet wurden“, betont die Staatssekretärin im Finanzministerium, Daniela Trochowski.

Inzwischen gehen aber nicht nur zahlreiche ältere Mitarbeiter in den Ruhestand, sondern es steigt auch die Zahl der zu bearbeitenden Steuerfälle. „Deshalb suchen wir schon jetzt für den Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr 110 junge Leute“, erklärt die Linken-Politikerin. Sie leitet einen Geschäftsbereich mit rund 4900 Beschäftigten, unter denen sich die rund 3500 Bediensteten der brandenburgischen Steuerverwaltung befinden.

Hinzu kommt noch eine ganz spezifische Aufgabe: Die Finanzverwaltungen der 16 Bundesländer haben die Zuständigkeit für die Besteuerung ausländischer Firmen, die in Deutschland tätig sind, unter einander nach Staaten aufgeteilt. Brandenburg ist für Unternehmen aus Polen und Slowenien zuständig. „Und da insbesondere der deutsch-polnische Wirtschaftsaustausch stark wächst, werden es von Jahr zu Jahr mehr Fälle“, berichtet Trochowski.

In diesem Jahr sind die Unterlagen von rund 44 000 Unternehmen aus dem Nachbarland zu bearbeiten. Man habe deshalb schon auf Ausbildungsmessen östlich der Oder, etwa in Poznan (Posen) geworben. Das Interesse junger Leute zu wecken, sei dort jedoch ähnlich schwer wie in Deutschland, da die Arbeit bei den Finanzämtern bei vielen noch immer mit dem Vorurteil belegt ist, staubtrocken zu sein.

„Doch das stimmt gar nicht“, sagt Katarzyna Hoog. Die aus Polen stammende Frau ist im Finanzamt Frankfurt (Oder) tätig. Sie hatte kurz nach der Jahrtausendwende ihre Ausbildung an der Brandenburger Fachhochschule für Finanzen in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) begonnen. „Weil Polen damals noch nicht zur EU gehörte, musste ich dafür noch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen“, berichtet sie.

Ein halbes Jahr war sie seinerzeit staatenlos gewesen, was bedeutete, dass sie nicht zu ihren Verwandten reisen konnte. „Inzwischen gibt es diese Bedingung nicht mehr. Wir können Bürger aus anderen EU-Staaten ins deutsche Beamten-Verhältnis übernehmen“, erläutert die Staatssekretärin. Die Sprache und auch die Mentalität des Nachbarlandes zu kennen, würde es auf jeden Fall erleichtern, die Fälle zu bearbeiten. Denn die Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, die Deutschland mit vielen Staaten abgeschlossen hat, seien von Land zu Land verschieden.

„Oft sind polnische Arbeitnehmer oder Firmenvertreter auch einfach froh, wenn sie bei der deutschen Behörde jemanden in ihrer Sprache ansprechen und um Auskünfte bitten können“, berichtet Katarzyna Hoog. Sie erzählt auch, dass sie oft selbst erstaunt (und zugleich wohl auch stolz) darüber ist, welch hohe Umsätze etwa in Deutschland tätige polnische Bauunternehmen erzielen.

Andererseits sei sie natürlich auch schon schwarzen Schafen auf die Schliche gekommen, die trotz mehrerer Mahnungen nicht die erforderlichen Angaben machten und deshalb der Steuerfahndung übergeben werden mussten. „Solche schwarzen Schafe aber gibt es überall, das ist bei Deutschen nicht anders“, sagt Daniela Trochowski.

Dann schaltet die Politikerin wieder in den Argumente-Modus für junge Bewerber und erzählt, dass mittlere Finanzbeamte nach der zweijährigen Ausbildung schon 2300 Euro Brutto als Anfangsverdienst erhalten und die gehobenen über 2600 Euro. „Dieses Gehalt steigt dann entsprechend der Berufsjahre und der Stellung weiter an“, sagt die Staatssekretärin. Denn die Politik habe längst verstanden, dass man ordentliche Gehälter zahlen muss, wenn man zuverlässige Beamte finden will.

Am Freitag erhielten übrigens 173 Absolventen nach zweijähriger Ausbildung in Königs Wusterhausen ihr Abschlusszeugnis sowie ihr Berufszertifikat zur Finanzwirtin beziehungsweise zum Finanzwirt. 29 davon verstärken ab sofort Brandenburgs Finanzämter; 120 hat das Land Berlin, 20 das Land Sachsen-Anhalt und weitere vier das Bundeszentralamt für Steuern ausbilden lassen. „Die Zukunft wird gerade im Bereich der IT-Verfahren viele Neuerungen mit sich bringen“, sagte Daniela Trochowski zu den Absolventen.