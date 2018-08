„Ausflug ins Blaue“ gegen Extremismus

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Sie setzen sich für eine offene und tolerante Gesellschaft ein, wollen verstehen, wie extremistische Denkmuster entstehen und wie man sie aufbrechen kann. „Dazu wollen wir einen ehrlichen, unmittelbaren gesellschaftlichen Diskurs, der auf humanistischen Werten basiert, in unserem Land fördern“, sagt Lina Katharina Mosch vom gemeinnützigen Verein „Mit offenen Armen“ (MOA).

Der Verein ist ein ständig wachseendes Netzwerk von vielen jungen Menschen aus ganz Deutschland, die Benefizveranstaltungen für regionale Projekte organisieren und in diesem August mit einer Musik- und Begegnungstour unter anderem in Cottbus, Frankfurt/Oder, Potsdam und Oranienburg unterwegs sind. Die Borgsdorfer Studentin Lina Katharina Mosch ist die stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Vor dem Hintergrund der 2019 bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen sowie der Europawahl wollen die jungen Menschen das Thema Extremismus künstlerisch und im direkten Gespräch bearbeiten. „Es wird eine Reise ins Ungewisse mit sicherlich vielen spannenden, vielleicht auch kontroversen Erfahrungen“, nimmt Lisa Katharina Mosch an. Deshalb nennen die jungen Leute ihre Tour „Ausflug ins Blaue“. Gefördert wird MOA von der Robert-Bosch-Stiftung durch deren Programm „Jugend gegen Extremismus“.

In Oranienburg macht „Mit offenen Armen“ am Sonntag, 19. August, ab 14 Uhr Station auf dem Schlossplatz. Dort wird die MOA-Band für viel gute Musik sorgen. Gleichzeitig werden aber auch die Passanten um ihre Mithilfe gebeten. Sie können an einem Gerüst an ihren gesellschaftlichen Vorstellungen mit basteln. Die MOA-Aktiven werden aber auch ausschwärmen und Leute zum Thema Extremismus befragen.

An den einzelnen Stationen ihrer Auftritte unterstützt MOA außerdem auch soziale Projekte in der Region. „In Oranienburg sammeln wir für ,Willkommen in Borgsdorf’“, sagt Lina Katharina Mosch, die für Bündnis 90 / Die Grünen einige Monate auch dem Kreistag Oberhavel angehörte. Mit dem gespendeten Geld will die Initiative ein Ledersofa für die Borgsdorfer Flüchtlingsunterkunft kaufen.