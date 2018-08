Linke kritisieren Bürgermeister-Reise

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Partnerschaft der Stadt Hohen Neuendorf mit dem französischen Bergerac ist von den Stadtverordneten zwar noch nicht unterzeichnet. Die Stadtverordneten hatten sich aber mehrheitlich bereits positiv geäußert, und nun nimmt sie Form an. In der kommenden Woche findet der erste Gegenbesuch des Hohen Neuendorfer Bürgermeisters Steffen Apelt (CDU) in der etwa 1 700 Kilometer entfernten Kommune in der Dordogne im Südwesten Frankreichs statt. Bergeracs Bürgermeister Daniel Garrigue hatte Hohen Neuendorf bereits im Januar kurz besucht. Mit Apelt reisen seine Ehefrau Sabine, der Vorsteher der Stadtverordneten (SVV), Dr. Raimund Weiland, als Repräsentant der SVV, sowie für das Partnerschaftskomitee Carola Möckel und Petra Winkler-Maître, die die Partnerschaft initiiert hat, sowie deren Ehemann Bruno Maître.

Der Fraktion der Linken geht das alles ein wenig zu rasch. Der Bürgermeister versuche, die Partnerschaft so schnell wie möglich zu besiegeln, weil sie aus seinem persönlichen Umfeld an ihn herangetragen worden sei, kritisiert Lukas Lüdtke. „Bereits vor Wochen wurden für 16 000 Euro an den Ortseingängen neue Schilder aufgestellt, auf denen Bergerac als Partnerstadt genannt ist – obwohl die Partnerschaft noch nicht beschlossen ist“, so Lüdtke.

An der Delegation für den Besuch hat Lüdtke darüber hinaus einiges auszusetzen: Laut Beschluss der SVV müssten der Delegation mindestens zwei Stadtverordnete angehören. „Dieser Vorschlag kam von Apelt selbst und wurde von den Stadtverordneten so angenommen“, erklärt Lukas Lüdtke in einer Mitteilung. Gleichzeitig solle die Delegation aber nicht zu groß werden, habe er von Apelt erfahren, und aus diesem Grund solle nun doch nur ein Stadtverordneter mitfahren. „Natürlich handelt es sich dabei um den Stadtverordnetenvorsteher Raimund Weiland (ebenfalls CDU). Weiteren interessierten Stadtverordneten wurde die Mitreise kurzerhand verweigert.“ Und weiter: „Somit drängt sich der Eindruck auf, dass Apelt Verwandten und (Partei-)Freunden eine nette Reise nach Frankreich organisiert hat, bei der Stadtverordnete aus anderen Fraktionen nur stören würden“, so Lukas Lüdtke. Er habe die Kommunalaufsicht informiert, nachdem eine „sachliche Lösung“ nicht möglich gewesen sei.

Steffen Apelt sieht die Vorwürfe eher gelassen: „Die Antwort der Kommunalaufsicht wird zeigen, dass sowohl bei der Umsetzung des Beschlusses als auch bei der geplanten Fahrt alles rechtens ist.“ Seine Frau fahre mit, wie auch Daniel Garrigue von seiner Frau begleitet worden sei. „Als Angehörige wird sie selbstverständlich alle im Zusammenhang mit der Reise anfallenden Kosten privat übernehmen“, betont Apelt. Die neuen Ortseingangsstelen seien aus Kostengründen bereits mit dem Hinweis auf Bergerac versehen worden.

Raimund Weiland zeigte sich „erstaunt und enttäuscht über die indirekte Anschuldigung“, er trete als SVV-Vorsitzender nicht überparteilich auf. Er habe die Angelegenheit ausführlich mit Lukas Lüdtke besprochen. Er betont zudem, „dass ich hier keine Lustreise mache, sondern drei Tage meines privaten Jahresurlaubs nehme“, um die Delegation zu begleiten.

Der Stadtempfang am 12. Oktober soll den Rahmen für die Vertragsunterzeichnung der Partnerschaft bilden.