Sorge um Bestand der Weißstörche

Michael Dietrich

Criewen (MOZ) Der Rückgang des Weißstorch-Bestandes in der Nationalpark-Region bewegt viele Gemüter. „Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Adebars Jungen in unserer Storchenregion. Hohe Temperaturen, Trockenheit und wenig feuchte Flächen in der Natur bieten wenig Nahrung. Reicht sie trotzdem, um alle Jungen durchzubekommen? Ist die Zuführung von Futter machbar?“, fragte beispielsweise Karl-Heinz Wendland. Und Heike Moritz vom Storchenhof in Meyenburg schreibt: „Seit Jahren behauptet Uwe Schünmann, dass die Landwirte am Storchenrückgang schuld sind. Das ist nicht korrekt. Störche finden im Polder nichts mehr zu fressen auf den Wiesen, weil das Gras bis Mitte Juli elefantenhoch steht. Sie brauchen abgemähte, beweidete Wiesen – und die gibt es im Polder aufgrund der späten Mähtermine kaum noch.“

Storchenexperte Kai-Michael Thomsen vom Michael-Otto-Institut verneint generelle Fütterungshilfen, hält aber lokale Aktionen für sinnvoll: „Wer Störchen einen Eimer Wasser auf die Wiese stellt oder kleine Fische füttert, kann durchaus dazu beitragen, dass der Nachwuchs durchkommt.“ Auch Michael Tautenhahn vom Nationalpark hält lokale Initiativen von Storchenpaten, wie sie auch in Criewen praktiziert werden, für hilfreich. „Der Bestandsrückgang ist noch nicht dramatisch, aber nicht wegzureden. Die Gründe sind jedoch sehr vielschichtig und reichen bis zu den Bedingungen in Afrika oder Spanien und beim Rückflug. Werden bei uns Wiesen für Wiesenbrüter wie den Wachtelkönig spät gemäht, sind sie für Störche tatsächlich weniger attraktiv. Aber Störche gibt es schon viel länger als die Landwirtschaft, sie sind vorher auch ohne Mähen und Nisthilfen zurechtgekommen. Fakt ist, dass es dieses Jahr extrem trocken ist und dass eine trockene Wiese kaum Nahrung für Störche bereithält, ob sie gemäht ist oder nicht“, so Tautenhahn.

Der Storchenbestand in der Nationalparkregion sank 2018 auf 50 Brutpaare, von 114 Jungstörchen wurden 16 vermutlich wegen der Trockenheit und Nahrungsknappheit getötet. „Diesen Trend dem Nationalpark oder der Landwirtschaft anzulasten, ist zu kurz gegriffen. Die Bestände sind witterungsabhängig, auch der Klimawandel wirkt sich aus. Der Nationalpark hat in Abstimmung mit dem Staubeirat und dem dynamischen Grünland-Management in diesem Jahr den Wasser-Pegel im Polder sehr lange hoch gehalten, auch um den Vögeln zu helfen“, erklärt Michael Tautenhahn.